MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: Bankaların oranları değişti! 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Son haftalarda hızlanan TL mevduat faizindeki gerileme sürüyor. 24 Mayıs haftasında yüzde 61,8'e gerileyen 1-3 aylık mevduat faizinde sınırlı bir değişim gözlemlendi. İki haftada 7 puan civarında gerileyen TL mevduat faizleri geçen hafta sınırlı bir gerileme göstererek 61'e indi.

1 aya kadar vadelerde yüzde 56.08'den yüzde 55.9'a, 3 aya kadar vadelerde yüzde 61.77'den yüzde 61'e, 6 aya kadar vadelerde yüzde 59.23'ten yüzde 57.46'ya, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 50.59'dan 50.49'a düştü.

Merkez Bankası'nın son verileri sonrası mevduat faizlerindeki güncel durum merak ediliyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...