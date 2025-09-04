Mevduat faizlerinde yeni tablo! 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu? Banka banka günce oranlar...
Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararına geri sayım sürerken, bankaların mevduat faiz oranları da netleşti. 11 Eylül’de açıklanacak karar öncesi yatırımcıların gözü faizlerde. Peki, 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları ve net getiri tablosu...
Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararına sayılı günler kaldı. 11 Eylül’de açıklanacak karar öncesi piyasalar kritik bekleyişte. Karar, hem mevduat hem de kredi faizlerinde etkili olacak.
Bu süreçte bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi ve yatırımcıların radarına girdi. Peki, 1 milyon TL’nin 32 gün vadeli mevduatta sağladığı aylık getiri ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Standart Vadeli Hesap )
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 26 bin 38 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 38 TL
ODEA
(Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 30 bin 16 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 16 TL
HAYAT FİNANS
(Standart Vadeli Hesap )
Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,82
Net Kazanç: 30 bin 971 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 971 TL
ZİRAAT BANKASI
(Standart Vadeli Hesap )
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 101 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 101 TL
ENPARA
(Vadeli Hesap )
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 31 bin 463 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 66 TL
GARANTİ BBVA
(E-Vadeli Hesap )
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 31 bin 463 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 66 TL
QNB
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 27 bin 665 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 665 TL
AKBANK
(Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 66 TL
YAPI KREDİ
(Sınırsız Hesap TL)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 66 TL
DENİZBANK
(E-Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 32 bin 547 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 547 TL
ON PLUS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 29 bin 426 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL
GETİR FİNANS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 29 bin 997 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 997 TL
HSBC
(Modern Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 31 bin 293 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 293 TL
CEPTETEB
(Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 33 bin 995 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 995 TL
ALTERNATİF BANK
(VOV- Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 30 bin 95 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 95 TL
ING
(Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 35 bin 441 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 441 TL