Mezarlığa sıfır yeni daireler: Hem manzara hem fiyatlar 'pes' dedirtiyor
İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında Ambarlı Mezarlığı’nın hemen yanında yükselen yeni binalar görenleri şaşırttı. Bazı dairelerin pencere ve balkonları doğrudan mezarlığa bakarken, yapılarla mezarlar arasında birkaç metrelik mesafe kaldığı görüldü.
Avcılar’da Ambarlı Mezarlığı’nın bitiminde yükselen sıfır daireler ilginç bir göntü oluşturdu.
Yeni binaların cepheleri doğrudan mezarlığa bakarken, bazı dairelerin mezarlarla aynı seveyede olduğu görüldü.
Mezarlık ile binalar neredeyse iç içe
Mezarlık, yerleşim yerinin tam ortasında kalırken, yeni binaların dış duvarları ile bazı mezarlar arasındaki mesafe birkaç metreye kadar düştü.
"Balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda"
Mezarlığı ziyaret ettiği sırada binaları fark eden bir vatandaş ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Bekir Şen isimli vatandaş "Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Yani bu akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz binalar resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar mezarlığın da altında kalıyor. Nasıl bunlara imarına izin veriyorlar anlamış değilim. Adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda" diyerek manzaraya isyan etti.
Kentsel dönüşümü yapılan binaların en azından birkaç metre geri çekilmesi gerektiğini savunan Şen, "Çok bitişik nizam olmuş. Gerçekten mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor" dedi.
Dairelerin satış fiyatları ise merak konusu oldu. Ancak ilçede 2+1 sıfır satılık daireler 3-4 milyondan başlıyor 12 milyona kadar çıkıyor.