Mezarlığa sıfır yeni daireler: Hem manzara hem fiyatlar 'pes' dedirtiyor

Bekir Şen isimli vatandaş "Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Yani bu akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz binalar resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar mezarlığın da altında kalıyor. Nasıl bunlara imarına izin veriyorlar anlamış değilim. Adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda" diyerek manzaraya isyan etti.