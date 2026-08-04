Michael Burry borsadaki görünmeyen tehlikeyi açıkladı

Küçük düşüş büyük satışa dönüşebilir

ABD konut piyasasına karşı aldığı pozisyonla 2008 krizinin en çok konuşulan yatırımcılarından biri haline gelen Michael Burry, bu kez borsaların çalışma biçimine ilişkin dikkat çekici bir risk senaryosu ortaya koydu.

Burry’ye göre piyasada yaşanabilecek sınırlı bir gerileme, yalnızca yatırımcıların kararlarıyla sınırlı kalmayabilir. Otomatik işlem yapan büyük fonların aynı anda satışa geçmesi, düşüşün kendi kendini besleyen bir harekete dönüşmesine neden olabilir.