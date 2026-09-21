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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı

BBC2’nin Great British Menu programında da yer alan Michelin yıldızlı şef Dominic Chapman, İngiltere’nin Berkshire bölgesindeki The Crown gastropub’ını dört yılın ardından kapattı. Chapman, işletmenin çok küçük kaldığını belirterek “Rakamlar tutmadı” dedi.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 1

İngiltere’de tanınmış şef Dominic Chapman, Maidenhead yakınlarındaki The Crown’ın kapılarını kapattı. Chapman, işletmenin kira hakkını Mayıs 2022’de Simon Bonwick ve ailesinden devralmıştı.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 2

Restoran, Chapman döneminde kısa sürede yemekleriyle dikkat çekti ve yeniden Michelin Rehberi’ne girmeyi başardı. Ancak bu başarı, işletmenin faaliyetlerini sürdürmesi için yeterli olmadı.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 3

Chapman, The Crown’ın kapanmasının üzücü olduğunu belirterek ekonomik gerekçeyi açık şekilde anlattı.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 4

“Crown’ı kapatmak zorunda kalmamız çok üzücü. İşletme çok küçüktü ve rakamlar tutmadı.”

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 5

Chapman, kapanışın ardından tüm enerjisini restoran işletmecisi Nigel Sutcliffe ile birlikte hayata geçirdiği Jack O’Newbury projesine vereceğini söyledi. İkilinin yeni işletmeyi başarılı kılmaya kararlı olduğunu belirtti.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 6

The Crown, Simon Bonwick yönetiminde 2012’de faaliyete başladı. Restoran 2016 yılında Michelin yıldızına layık görüldü.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 7

Chapman döneminde ise Top 50 Gastropubs listesinde 22’nci sıraya kadar yükseldi. Mekân; menüsü, şarap listesi ve fıçı biralarıyla öne çıkan bir İngiliz kır pub’ı ve restoranı olarak tanımlandı.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 8

The Sun'ın haberine göre Dominic Chapman bundan sonra Berkshire’ın Binfield bölgesindeki “The Jack”e odaklanacak. İşletme, Chapman ve Nigel Sutcliffe tarafından eylül ayında faaliyete geçirildi.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 9

Restore edilmiş bir köy hanında bulunan yeni mekânda 80 kişilik yemek salonu, “The Snug” adı verilen bar bölümü, mutfak bahçesi ve teras yer alıyor. 

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 10

Tesis yaklaşık iki dönümlük özel arazi üzerinde bulunuyor. Ayrıca pub ve dönüştürülmüş ahır bölümüne yayılan toplam 11 yatak odası mevcut.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 11

Chapman’ın kariyerinde Michelin yıldızlı restoranlar önemli yer tutuyor.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 12

Kariyerinin ilk dönemlerinde üç Michelin yıldızlı The Fat Duck’ta çalıştı, ardından Londra’daki Kensington Palace’ta Rowley Leigh ile görev yaptı.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 13

Daha sonra Heston Blumenthal’ın The Hinds Head restoranında baş şef oldu.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 14

2007’den itibaren yedi yıl boyunca The Royal Oak Paley Street’in baş şefliğini yapan Chapman, burada Michelin yıldızı ve üç AA rozet kazandı.

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Michelin yıldızlı şef 4 yıl dayanabildi! Restoranı kapattı: Rakamlar tutmadı - Resim: 15

Chapman, 2014’te kendi restoranı The Beehive’ı açtı. İşletme 12 ay içinde iki AA rozet aldı. İngiliz şef ayrıca BBC2’de yayımlanan Great British Menu programında birçok kez ekrana çıktı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ