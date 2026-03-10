Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri…
Forbes’un 2026 Dünya Milyarderler Listesi açıklandı. Milyarder sayısı 3 bin 428’e yükselirken toplam servet 20,1 trilyon dolara ulaştı. Elon Musk 839 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korurken yapay zekâ girişimleri yeni milyarderler yaratmaya devam etti. İşte dünyanın en zengin isimleri...
Forbes tarafından her yıl yayımlanan “Dünya Milyarderler Listesi”nin 2026 verileri, küresel servetin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Listeye göre dünyada 3 bin 428 milyarder bulunuyor. Bu sayı geçen yıla göre 400 kişi artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Her gün 1 milyarder aramıza katıldı
1 Mart 2026 tarihindeki hisse fiyatları ve döviz kurlarını baz alınarak yapılan hesaplamada, başka bir ifadeyle son 12 ayda dünyaya her gün ortalama birden fazla yeni milyarder eklendi. Milyarderlerin toplam serveti ise geçen yıla göre 4 trilyon dolar artarak 20,1 trilyon dolara yükseldi. Ortalama bir milyarderin serveti 5,3 milyar dolardan 5,8 milyar dolara çıktı.
Milyarder gücü ABD’de yoğunlaşıyor
Listenin dikkat çeken noktalarından biri de ABD’nin milyarder sayısındaki liderliği oldu. Dünyanın en zengin 20 kişisinin 15’i ABD’de yaşıyor.
Toplam milyarder sayısında ülkeler sıralaması şöyle:
-ABD-989 milyarder
-Çin (Hong Kong dahil)–610 milyarder
-Hindistan–229 milyarder
Genel olarak milyarderler 80 farklı ülke ve bölgeden geliyor.
Elon Musk servetini katladıkça katladı
Listenin zirvesinde yine Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk yer aldı. Tesla hisselerindeki yükseliş ve SpaceX’in değerlemesindeki artış sayesinde Musk’ın serveti son bir yılda 497 milyar dolar arttı. Musk’ın toplam serveti 839 milyar dolara ulaştı.
Musk’ın serveti, gezegendeki en “yoksul” 693 milyarderin toplam servetinden bile daha fazla. Ayrıca Musk’ın serveti; Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison ve Warren Buffett’ın toplam servetinden yaklaşık 54 milyar dolar daha yüksek seviyede bulunuyor.
Musk geçen yıl içerisinde şu kilometre taşlarını geride bıraktı:
-Ekim ayında 500 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu
-Aralık ayında 4 gün içinde 600 milyar ve 700 milyar doları geçti
-Şubat ayında 800 milyar dolar seviyesine ulaştı
Bu rakam Musk’ı dünyanın ilk trilyoneri olmaya en yakın kişi haline getirdi.
Google kurucuları yükseldi
Listenin ikinci ve üçüncü sıralarında Google’ın kurucuları yer aldı.
- Larry Page – 257 milyar dolar
- Sergey Brin – 237 milyar dolar
Her iki isim de son bir yılda servetlerini ciddi şekilde artırarak Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Oracle kurucusu Larry Ellison ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’i geride bıraktı.
100 milyar dolar kulübü büyüyor
Bu yıl 100 milyar doların üzerinde servete sahip 20 kişi bulunuyor. Geçen yıl bu sayı 15’ti. Bu ultra zengin grubun yaklaşık yarısı teknoloji sektöründen geliyor. Bu yıl kulübe katılan yeni isimlerden biri Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ) oldu. 2024 yılında dört ay hapis cezası alan Zhao’nun serveti bugün 110 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Trump da listede yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump da listede yer alan isimler arasında. Trump’ın serveti son bir yılda 1,4 milyar dolar artarak 6,5 milyar dolara yükseldi. Bu artışta özellikle kripto yatırımlarından elde edilen kazançlar etkili oldu. Trump listede 645’inci sıraya yükseldi. Geçen yıl 700’üncü sıradaydı.
Ünlü isimler de milyarder oldu
2026 listesine 390 yeni milyarder girdi. Yeni milyarderler arasında; Dr. Dre, Beyoncé Knowles-Carter, Roger Federer ve ayrıca Berkshire Hathaway’in yeni CEO’su Greg Abel ve Elon Musk’ın kardeşi Kimbal Musk da listeye giren yeni isimler arasında bulunuyor.
Yapay zeka milyarderleri
Listede dikkat çeken en önemli trendlerden biri de yapay zekâ kaynaklı servet artışı oldu. Verilere göre 86 milyarder servetini önemli ölçüde yapay zekâdan elde etti. Bunların 42’si son 12 ay içinde milyarder oldu.
AI girişimlerinin arkasındaki isimler arasında şu şirketler öne çıkıyor:
Perplexity
Mercor
Mistral
Cursor
Lovable
Sierra
Harness
Cognition
Surge
Dünyanın en genç milyarderi
Listenin en genç milyarderi ise 20 yaşındaki Amelie Voigt Trejes oldu. Trejes, Brezilyalı sanayi devi WEG’in varislerinden biri.
Milyarderlerin yüzde 67’si kendi servetini yaptı
Forbes verilerine göre milyarderlerin yüzde 67’si servetini kendi girişimleriyle oluşturdu. Ortalama milyarder yaşı 65 olarak kayda geçerken Listenin en yaşlı ismi ise 104 yaşındaki ABD’li sigorta milyarderi George Joseph.
Kadın milyarder sayısı artıyor
Bu yıl listede 481 kadın milyarder yer aldı. Bu oran toplam milyarderlerin yüzde 14’üne karşılık geldi. Dünyanın en zengin kadını Walmart varisi Alice Walton oldu. Walton’ın serveti 134 milyar dolar olarak hesaplandı. Kendi servetini oluşturan en zengin kadın ise 44,5 milyar dolar servete sahip Rafaela Aponte-Diamant oldu.