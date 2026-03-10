Google Haberler

Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri…

Forbes’un 2026 Dünya Milyarderler Listesi açıklandı. Milyarder sayısı 3 bin 428’e yükselirken toplam servet 20,1 trilyon dolara ulaştı. Elon Musk 839 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korurken yapay zekâ girişimleri yeni milyarderler yaratmaya devam etti. İşte dünyanın en zengin isimleri...

Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 1

Forbes tarafından her yıl yayımlanan “Dünya Milyarderler Listesi”nin 2026 verileri, küresel servetin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Listeye göre dünyada 3 bin 428 milyarder bulunuyor. Bu sayı geçen yıla göre 400 kişi artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

1 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 2

Her gün 1 milyarder aramıza katıldı

1 Mart 2026 tarihindeki hisse fiyatları ve döviz kurlarını baz alınarak yapılan hesaplamada, başka bir ifadeyle son 12 ayda dünyaya her gün ortalama birden fazla yeni milyarder eklendi. Milyarderlerin toplam serveti ise geçen yıla göre 4 trilyon dolar artarak 20,1 trilyon dolara yükseldi. Ortalama bir milyarderin serveti 5,3 milyar dolardan 5,8 milyar dolara çıktı.

2 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 3

Milyarder gücü ABD’de yoğunlaşıyor

Listenin dikkat çeken noktalarından biri de ABD’nin milyarder sayısındaki liderliği oldu. Dünyanın en zengin 20 kişisinin 15’i ABD’de yaşıyor.

Toplam milyarder sayısında ülkeler sıralaması şöyle:

-ABD-989 milyarder

-Çin (Hong Kong dahil)–610 milyarder

-Hindistan–229 milyarder

Genel olarak milyarderler 80 farklı ülke ve bölgeden geliyor.

3 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 4

Elon Musk servetini katladıkça katladı

Listenin zirvesinde yine Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk yer aldı. Tesla hisselerindeki yükseliş ve SpaceX’in değerlemesindeki artış sayesinde Musk’ın serveti son bir yılda 497 milyar dolar arttı. Musk’ın toplam serveti 839 milyar dolara ulaştı.

4 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 5

Musk’ın serveti, gezegendeki en “yoksul” 693 milyarderin toplam servetinden bile daha fazla. Ayrıca Musk’ın serveti; Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison ve Warren Buffett’ın toplam servetinden yaklaşık 54 milyar dolar daha yüksek seviyede bulunuyor.

5 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 6

Musk geçen yıl içerisinde şu kilometre taşlarını geride bıraktı:

-Ekim ayında 500 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu

-Aralık ayında 4 gün içinde 600 milyar ve 700 milyar doları geçti

-Şubat ayında 800 milyar dolar seviyesine ulaştı

Bu rakam Musk’ı dünyanın ilk trilyoneri olmaya en yakın kişi haline getirdi.

6 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 7

Google kurucuları yükseldi

Listenin ikinci ve üçüncü sıralarında Google’ın kurucuları yer aldı.

- Larry Page – 257 milyar dolar

- Sergey Brin – 237 milyar dolar

Her iki isim de son bir yılda servetlerini ciddi şekilde artırarak Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Oracle kurucusu Larry Ellison ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’i geride bıraktı.

7 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 8

100 milyar dolar kulübü büyüyor

Bu yıl 100 milyar doların üzerinde servete sahip 20 kişi bulunuyor. Geçen yıl bu sayı 15’ti. Bu ultra zengin grubun yaklaşık yarısı teknoloji sektöründen geliyor. Bu yıl kulübe katılan yeni isimlerden biri Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ) oldu. 2024 yılında dört ay hapis cezası alan Zhao’nun serveti bugün 110 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

8 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 9

Trump da listede yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump da listede yer alan isimler arasında. Trump’ın serveti son bir yılda 1,4 milyar dolar artarak 6,5 milyar dolara yükseldi. Bu artışta özellikle kripto yatırımlarından elde edilen kazançlar etkili oldu. Trump listede 645’inci sıraya yükseldi. Geçen yıl 700’üncü sıradaydı.

9 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 10

Ünlü isimler de milyarder oldu

2026 listesine 390 yeni milyarder girdi. Yeni milyarderler arasında; Dr. Dre, Beyoncé Knowles-Carter, Roger Federer ve ayrıca Berkshire Hathaway’in yeni CEO’su Greg Abel ve Elon Musk’ın kardeşi Kimbal Musk da listeye giren yeni isimler arasında bulunuyor.

10 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 11

Yapay zeka milyarderleri

Listede dikkat çeken en önemli trendlerden biri de yapay zekâ kaynaklı servet artışı oldu. Verilere göre 86 milyarder servetini önemli ölçüde yapay zekâdan elde etti. Bunların 42’si son 12 ay içinde milyarder oldu.

AI girişimlerinin arkasındaki isimler arasında şu şirketler öne çıkıyor:

Perplexity

Mercor

Mistral

Cursor

Lovable

Sierra

Harness

Cognition

Surge

11 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 12

Dünyanın en genç milyarderi

Listenin en genç milyarderi ise 20 yaşındaki Amelie Voigt Trejes oldu. Trejes, Brezilyalı sanayi devi WEG’in varislerinden biri.

12 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 13

Milyarderlerin yüzde 67’si kendi servetini yaptı

Forbes verilerine göre milyarderlerin yüzde 67’si servetini kendi girişimleriyle oluşturdu. Ortalama milyarder yaşı 65 olarak kayda geçerken Listenin en yaşlı ismi ise 104 yaşındaki ABD’li sigorta milyarderi George Joseph.

13 14
Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri… - Resim: 14

Kadın milyarder sayısı artıyor

Bu yıl listede 481 kadın milyarder yer aldı. Bu oran toplam milyarderlerin yüzde 14’üne karşılık geldi. Dünyanın en zengin kadını Walmart varisi Alice Walton oldu. Walton’ın serveti 134 milyar dolar olarak hesaplandı. Kendi servetini oluşturan en zengin kadın ise 44,5 milyar dolar servete sahip Rafaela Aponte-Diamant oldu.

14 14