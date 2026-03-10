Milyarder sayısı rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin isimleri…

Forbes tarafından her yıl yayımlanan “Dünya Milyarderler Listesi”nin 2026 verileri, küresel servetin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Listeye göre dünyada 3 bin 428 milyarder bulunuyor. Bu sayı geçen yıla göre 400 kişi artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.