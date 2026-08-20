Milyarder yatırımcı ev alacakları uyardı: Sandığınız kadar iyi bir yatırım değil

Yatırım seçeneklerini sıraladı

Saylor, röportajında yatırım araçlarının son altı yıllık performanslarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Altın almanın “kötü bir fikir olmadığını” söyleyen Saylor, kendi hesabına göre son altı yılda altının yıllık yüzde 12, S&P 500'ün yüzde 15, Nasdaq'ın yüzde 18 ve Bitcoin'in yüzde 33 getiri sağladığını öne sürdü.