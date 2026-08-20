Milyarder yatırımcı ev alacakları uyardı: Sandığınız kadar iyi bir yatırım değil
Bitcoin yatırımlarıyla tanınan milyarder Michael Saylor, bu kez ev sahibi olmak isteyenlere dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Konut yatırımının gözden kaçan maliyetlerine işaret eden Saylor’ın ortaya koyduğu '36 yıllık hesap' ise tartışma yarattı.
Uzun süredir yatırımcılara Bitcoin almaları yönünde çağrıda bulunan Strategy kurucu ortağı Michael Saylor, The Diary Of A CEO programında bu kez gayrimenkul yatırımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“Size neden ev almamanız gerektiğini anlatayım” diyen Saylor, Florida'daki konutlarda yüzde 2 emlak vergisi bulunduğunu öne sürdü.
Saylor, "Bir ev satın alırsanız her yıl değerinin yüzde 2'sini ödüyorsunuz. Yüzde 2 demek, her 36 yılda bir evin maliyetini vergi olarak devlete ödemeniz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Ünlü yatırımcı, yüksek vergi yükünün yanı sıra bakım masraflarının da konutu iyi bir değer saklama aracı olmaktan uzaklaştırdığını savundu.
Beş yıl önce evi ipotek ettirip Bitcoin almayı önermişti
Saylor'ın son açıklaması, geçmişte yatırımcılara verdiği tavsiyeler nedeniyle de dikkat çekti. Bitcoin'in yaklaşık 57 bin dolar seviyesinde bulunduğu Mart 2021'de yatırımcıları Bitcoin almaya çağıran Saylor, daha da ileri giderek satmak istemedikleri varlıkları bulunması halinde “evlerini ipotek ettirip Bitcoin almalarını” önermişti.
Aradan yaklaşık beş yıl geçtikten sonra Saylor'ın bu kez doğrudan ev satın almaya karşı çıkması dikkat çekti.
Vergi ve sigorta giderlerini hatırlattı
Saylor, ev satın almanın her koşulda kötü bir tercih olmadığını da söyledi. Emlak vergilerinin makul olduğu bölgelerde konut yatırımının avantajlı olabileceğini belirten Saylor, yüksek mortgage faizleriyle vergi ve sigorta giderlerinin aynı anda yükselmesi durumunda maliyetlerin ciddi boyutlara ulaşabileceğini ifade etti.
Ev sahibi olmanın nakit tutmaya kıyasla daha avantajlı olabileceğini de kabul eden Saylor, ticari gayrimenkullerde ise kira gelirlerinin giderleri karşılaması nedeniyle farklı bir yatırım tablosu ortaya çıkabileceğini söyledi.
Saylor'ın hesabı tartışma yarattı
Saylor'ın açıklamalarında kullandığı rakamlar ise tartışmaya açık. Florida'daki efektif emlak vergisi oranının Saylor'ın söylediği yüzde 2'nin altında, genel olarak konutların piyasa değerinin yaklaşık yüzde 0,7-0,9'u seviyesinde olduğu belirtiliyor.
“36 yıl” hesabında da farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Konutun değeri sabit kalırken her yıl yüzde 2 oranında vergi ödendiği varsayılırsa, toplam verginin başlangıçtaki ev fiyatına ulaşması yaklaşık 50 yıl sürüyor.
36 yıllık sürenin ortaya çıkabilmesi için konutun vergilendirilen değerinin yıllık yaklaşık yüzde 2,2 artması gerekiyor.
Yatırım seçeneklerini sıraladı
Saylor, röportajında yatırım araçlarının son altı yıllık performanslarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Altın almanın “kötü bir fikir olmadığını” söyleyen Saylor, kendi hesabına göre son altı yılda altının yıllık yüzde 12, S&P 500'ün yüzde 15, Nasdaq'ın yüzde 18 ve Bitcoin'in yüzde 33 getiri sağladığını öne sürdü.
Bitcoin konusundaki güçlü görüşleriyle bilinen Saylor'ın kurucu ortağı olduğu Strategy'nin elinde ise 840 bin Bitcoin bulunduğu belirtildi. Bu miktar, Bitcoin'in toplam arzının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.