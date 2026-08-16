Milyarder yatırımcıdan altın yorumu: Yükseliş daha yeni başlıyor

Altın piyasasındaki hareketlilik madencilik şirketlerinin hisselerine de yansıyor. Bazı yatırımcılar doğrudan değerli metal yerine AngloGold Ashanti ve Newmont gibi büyük altın üreticilerine yönelirken, altın madenciliği şirketlerini takip eden fonlara yönelik ilgi de sürüyor.