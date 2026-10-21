Milyarder yatırımcının servet sırrı: 99 yaşında bile aynı yöntemi uyguladı

Munger, yatırım stratejisini şu sözlerle anlattı:

"Biz bu binaları diğer herkesin yönettiğinden farklı bir şekilde yönetiyoruz. Herkes yüksek gelir göstermek ve böylece yüksek kâr dağıtımı yapmak istiyor. Biz ise binaları daha iyi hâle getirmek için parayı akıllıca harcamanın yollarını arıyoruz."