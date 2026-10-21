Milyarder yatırımcının servet sırrı: 99 yaşında bile aynı yöntemi uyguladı
Dünyanın en ünlü yatırımcılarından Charlie Munger, milyarlarca dolarlık servetine rağmen 99 yaşında bile yatırım yapmayı sürdürdü. Warren Buffett'ın uzun yıllar iş ortağı olan Munger'ın, hayatının son dönemine kadar uyguladığı yöntem ve kazançlarını değerlendirme tarzı ona hep kazandırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın uzun yıllar iş ortağı olan ve Berkshire Hathaway'in başkan yardımcılığını üstlenen Charlie Munger, 2023 yılında 99 yaşında hayatını kaybetti. Milyarlarca dolarlık servetiyle tanınan Munger'ın ölümünden aylar önce yaptığı açıklamalar, yatırım dünyasında benimsediği farklı yaklaşımı ortaya koydu.
Şubat 2023'te Daily Journal'ın yıllık toplantısında konuşan Munger, ilerleyen yaşına ve büyük servetine rağmen gayrimenkul yatırımlarını sürdürdüğünü açıkladı. Ünlü yatırımcı, "Artık yaşlandığım için kendime uğraş olacak bir şey bulmak amacıyla apartmanlar satın alıyorum" dedi.
Kazancını harcamak yerine yeniden yatırıma yönlendirdi
Munger'ın gayrimenkul yatırımlarında uyguladığı yöntem, birçok yatırımcının tercih ettiği düzenli gelir elde etme anlayışından farklıydı.
Ünlü milyarder, satın aldığı apartmanlardan elde edilen kira gelirlerini yatırımcılara dağıtmak yerine binaların geliştirilmesi ve değerlerinin artırılması için kullanmayı tercih etti.
Munger, yatırım stratejisini şu sözlerle anlattı:
"Biz bu binaları diğer herkesin yönettiğinden farklı bir şekilde yönetiyoruz. Herkes yüksek gelir göstermek ve böylece yüksek kâr dağıtımı yapmak istiyor. Biz ise binaları daha iyi hâle getirmek için parayı akıllıca harcamanın yollarını arıyoruz."
Bu yöntemle kısa vadeli nakit kazanç yerine gayrimenkullerin uzun vadede değer kazanmasına odaklanan Munger, yatırımlarının yönetiminde kendisiyle çalışan iki genç yöneticinin de önemli rol oynadığını belirtti.
İlk büyük servetini gayrimenkulden kazandı
Munger'ın gayrimenkule ilgisi yalnızca hayatının son yıllarıyla sınırlı değildi. Ünlü yatırımcı, Berkshire Hathaway'deki kariyerinden önce de bu sektörde önemli yatırımlara imza attı.
Munger, iş ortağı Otis Booth ile ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pasadena kentinde konut projeleri geliştirdi. İkilinin 40 daireden oluşan bir projeye yaptıkları yatırımın değerini yaklaşık iki yıl içerisinde ikiye katladığı belirtildi.
Munger, geçmişte toplam beş gayrimenkul projesinde yer aldığını açıklarken, 2023 yılındaki bir konuşmasında yalnızca üç farklı şirketin hissesine sahip olduğunu da ifade etmişti.
İki farklı yatırım modeli dikkat çekiyor
Gayrimenkul yatırımlarında elde edilen kira gelirlerinin nasıl değerlendirileceği, yatırımcıların uzun vadeli kazançlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Bazı yatırımcılar, kira gelirlerinden giderler çıkarıldıktan sonra kalan tutarı düzenli olarak dağıtmayı tercih ediyor. Diğerleri ise aynı kaynağı bakım, yenileme ve iyileştirme çalışmalarına ayırarak gayrimenkulün gelecekteki değerini artırmayı hedefliyor.
ABD'li yatırımcı Grant Cardone'un kurucusu olduğu Cardone Capital, düzenli gelir dağıtımını esas alan modele örnek gösteriliyor.
Şirketin 2018 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunduğu belgelerde, yatırımcılara aylık ödeme yapılmasının hedeflendiği ve dağıtılabilir nakdin yüzde 65'inin belirli bir yatırımcı grubuna aktarılmasının planlandığı belirtiliyor. Şirketin açıklamalarına göre 20 binden fazla yatırımcı, gayrimenkul yatırımlarına toplam 2 milyar dolar kaynak sağladı.
Milyarder yatırımcının önceliği farklıydı
Munger'ın yaklaşımında ise kısa vadeli gelir dağıtımından çok, yatırımların gelecekte sağlayabileceği kazanç öne çıkıyordu.
Ancak bu yöntemin de bazı dezavantajları bulunuyor. Gayrimenkulün geliştirilmesine ayrılan kaynakların yatırımcıya geri dönüşü yıllar alabiliyor. Düzenli gelir dağıtımını tercih eden modellerde ise nakit akışının yetersiz kalması durumunda ek finansman ihtiyacı ortaya çıkabiliyor.
Tahminlere göre 2023 yılının başında yaklaşık 2,3 milyar dolarlık servete sahip olan Munger, yatırımlarından hemen gelir elde etmeye ihtiyaç duymuyordu. Bu nedenle kazançlarını yeniden değerlendirebiliyor ve uzun vadeli değer artışına odaklanabiliyordu.
"Hayattan daha fazla keyif alırsınız"
Munger, yatırım anlayışının yalnızca daha yüksek getiri elde etmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda yaşamdan alınan tatminle de ilişkili olduğunu vurguladı.
Ünlü yatırımcı, kazancı hemen tüketmek yerine geleceğe yönelik fırsatlara odaklanmanın kendisi için daha anlamlı olduğunu belirterek, "Hayattan benim yöntemimle, onların yöntemine kıyasla daha fazla keyif alırsınız" dedi.
99 yaşında bile yeni gayrimenkuller satın almaya devam eden Munger'ın bu yaklaşımı, uzun vadeli yatırım ve sabır anlayışının dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıktı.