Milyarderlerin en çok olduğu şehirler açıklandı! Listede Türkiye'den tek bir yer var
Dünyanın en zenginlerini takip eden Hurun Global Rich List 2025, milyarderlerin şehir bazındaki dağılımını yayımladı. Hangi şehirde kaç milyarderin yaşadığını gösteren liste, servetin hangi metropollerde yoğunlaştığını ortaya koyarken, finans merkezleri ve teknoloji üsleri yarışta öne çıktı. İstanbul'un yeri ise dikkati çekti.
Hurun Global Rich List 2025’e göre dünyada milyarder sayısında lider şehir New York oldu. Listenin ilk 20 sırasında ABD ve Asya şehirleri ağırlığını artırırken, İstanbul'un milyarder sayısı merak uyandırdı.
New York (ABD) 129
Londra (İngiltere) 97
Şanghay (Çin) 92
Pekin (Çin) 91
Mumbai (Hindistan) 90
Şıncın (Çin) 85
Hong Kong 74
Moskova (Rusya) 69
Yeni Delhi (Hindistan) 63
San Francisco (ABD) 55
Singapur (Singapur) 48
Taipei (Tayvan) 48
Paris (Fransa) 46
Bangkok (Tayland) 43
Hangzhou (Çin) 41
Guangzhou (Çin) 36
Sao Paulo (Brezilya) 35
Cakarta / Jakarta (Endonezya) 33
Los Angeles (ABD) 33
Seul (Güney Kore) 30
İstanbul ise 28 milyarder ile 22. sırada yer aldı.