Milyonerlerin yeni tutkusu maaşları patlattı: 300 bin dolar kazandırıyor

Rapora göre zenginlerin farklı ülkelerde ve şehirlerde daha fazla konuta sahip olması, büyüyen aile yapıları ve daha karmaşık yaşam düzenleri nedeniyle ev personeline olan ihtiyaç son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, deneyimli çalışanlara yönelik rekabeti artırırken ücretleri de yukarı çekti.