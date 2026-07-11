Milyonerlerin yeni tutkusu maaşları patlattı: 300 bin dolar kazandırıyor
Varlıklı ailelerin evlerinde Michelin yıldızlı şeflerden kişisel asistanlara kadar birçok pozisyona yönelmesi, ev personeli sektöründe maaşları rekor seviyelere taşıdı. Yeni rapora göre özel şefler yıllık 300 bin, kişisel asistanlar ise 250 bin dolara kadar gelir elde edebiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Varlıklı ailelerin evlerinde çalışacak nitelikli personel arayışı küresel ölçekte yeni bir istihdam yarışını beraberinde getirdi. Morgan & Mallet International tarafından yayımlanan araştırmaya göre, özel şeflerden kişisel asistanlara, uşaklardan malikâne yöneticilerine kadar birçok meslek grubunda maaşlar tarihi seviyelere yükseldi.
Rapora göre zenginlerin farklı ülkelerde ve şehirlerde daha fazla konuta sahip olması, büyüyen aile yapıları ve daha karmaşık yaşam düzenleri nedeniyle ev personeline olan ihtiyaç son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, deneyimli çalışanlara yönelik rekabeti artırırken ücretleri de yukarı çekti.
Michelin yıldızlı şefler evlere taşındı
Araştırmaya göre en dikkat çekici artış özel şeflerde yaşandı. ABD'de özel şeflerin yıllık kazancı 100 bin ila 300 bin dolar arasında değişiyor.
Raporda, ultra zengin ailelerin kalabalık restoranlar yerine evlerinde Michelin yıldızlı şeflerle çalışmayı tercih ettiği belirtildi. Ünlü şefler ile özel diyet konusunda uzmanlaşmış aşçılar ise en yüksek ücretleri talep eden isimler arasında yer alıyor.
Kişisel asistan ve uşak maaşları da yükseldi
ABD'de en çok talep gören pozisyon kişisel asistanlık oldu. Yönetici ve kişisel asistanların yıllık maaşları 250 bin dolara kadar çıkabiliyor.
Ev yöneticileri ise 150 bin ila 250 bin dolar arasında gelir elde ederken, teknoloji, güvenlik ve personel organizasyonunu yöneten modern uşakların yıllık maaşı 180 bin dolara kadar ulaşıyor.
Üç dil bilen dadılar öne çıkıyor
Rapor, yalnızca şef ve yöneticilere değil, nitelikli dadılara olan talebin de hızla arttığını ortaya koydu.
Özellikle üç dil bilen, özel gereksinimli çocuk bakımında deneyim sahibi ve ailelerle birlikte seyahat edebilen dadılar en çok aranan çalışanlar arasında gösterildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu alandaki maaşların yıllık 163 bin dolara kadar yükseldiği ifade edildi.
Gizlilik en önemli kriterlerden biri
Araştırmada, ev personeli seçiminde maaş kadar gizlilik ve teknoloji becerilerinin de belirleyici hale geldiği vurgulandı.
Los Angeles'ta işe alınan kişisel asistanların yüzde 77'sinden gizlilik sözleşmesi imzalaması istendiği belirtilirken, sosyal medya kullanımına yönelik katı kuralların da giderek yaygınlaştığı aktarıldı.
Rapora göre geçmişte aynı aileyle onlarca yıl çalışan ev personelinin ortalama çalışma süresi ise artık yaklaşık üç yıla kadar gerilemiş durumda. Bunun başlıca nedenleri arasında çalışanlara yönelik yoğun talep ve daha yüksek maaş teklifleri gösteriliyor.