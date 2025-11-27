Asgari ücret hesaplamalarında Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu enflasyon hedefi de öne çıkıyor. TCMB'nin hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyona göre ise net asgari ücretin 25 bin 640 TL olması bekleniyor.