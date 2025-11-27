Milyonlar bekliyor: 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam oranları...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık’ta toplanmaya hazırlanırken, JPMorgan ve HSBC yüzde 20 zam bekliyor. Yüzde 20–40 zam aralığında 2026 net asgari ücretin 26 bin 524 TL ile 30 bin 945 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor. İşte olası zam oranlarıyla 2026 asgari ücreti...
Milyonlarca çalışan açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçim mücadelesi verirken, gözler ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Pazartesi günü yapacak. Zam işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği karar ile belli olacak.
Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi 2026 asgari ücretine ilişkin zam senaryoları şekillenmeye başladı.
Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 20 artırılacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.
JPMorgan gibi HSBC de asgari ücrete yüzde 20 zam beklediğini açıklamıştı.
Diğer bir yandan Ekonomist İris Cibre ise asgari ücretle ilgili daha çarpıcı bir değerlendirme yapmıştı. Cibre, açlık sınırının her ay yüzde 1 arttığı varsayıldığında ve asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda bile, asgari ücretlilerin 2026 yılına açlık sınırının altında kalarak başlayacağını söylemişti.
Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranı yüzde 25,49 olarak resmileşti. Bu karar asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönündeki beklentileri de güçlendirdi.
Asgari ücret hesaplamalarında Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu enflasyon hedefi de öne çıkıyor. TCMB'nin hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor.
Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyona göre ise net asgari ücretin 25 bin 640 TL olması bekleniyor.
Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler uygulandığında net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Peki 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 35 veya 40 zam gelirse yeni ücret ne kadar olacak?
İşte olası zam oranlarıyla 2026 asgari ücreti...
Yüzde 20 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 26 bin 524 lira
Yüzde 25 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 27 bin 630 lira
Yüzde 30 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 28 bin 735 lira
Yüzde 35 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 29 bin 840 lira
Yüzde 40 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 30 bin 945 lira