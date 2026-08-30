Milyonlar bunu denedi: İşte gerçekten işe yarayan 3 tasarruf yöntemi
Küresel ekonomiler enflasyon tehdidi ile sarsılırken haneler daha fazla tasarrufa yönelmeye başladı. Sosyal medyada da trend haline gelen tasarruf yöntemlerinden hangisinin gerçekten işe yaradığı ise merak konusu oldu. İşte 2025 boyunca milyonların denediği en işe yarar ve en uzak durulması gereken tasarruf trendleri.
Sosyal medyada yayılan finans akımları, 2025'in tasarruf dinamiklerini de değiştirdi. 2025 boyunca milyonların denediği tasarruf akımlarını mercek altına alan Yahoo Finance, harcamaları azaltıp para biriktirmeyi sağlayan en işe yarar ve en uzak durulması gereken trendleri belirledi.
Chime'in araştırmasına göre katılımcıların yüzde 59'u yıl içinde sosyal medyada karşılaştığı para tasarrufu yöntemlerinden en az birini denerken, Yahoo Finance da bunların arasından en verimli üç tasarruf yöntemini ve en uzak durulması gereken uygulamaları ortaya koydu.
1- Bir süre harcamayı bırakmak
Listenin en verimli tasarruf yöntemleri arasında ilk sırada "no-spend challenge" olarak bilinen harcama yapmamaya yönelik meydan okumalar bulunuyor.
Bu yöntemde kişi bir hafta, bir ay veya belirlediği başka bir süre boyunca dışarıda yemek, alışveriş ve eğlence gibi zorunlu olmayan harcamalarını azaltıyor ya da tamamen durduruyor. Yöntemin avantajı ise katı ve kalıcı bir yaşam biçimi dayatmak yerine kişiye kendi süresini ve sınırlarını belirleme imkanı vermesi. Özellikle tasarruf bir hedef ya da meydan okuma haline geldiğinde motive olmak daha kolay oluyor.
2- Bütçeyi saklamak yerine açıkça söylemek
2025'te öne çıkan bir diğer akım ise "loud budgeting", yani açık bütçeleme oldu.
Bu yaklaşımın temelinde, maddi sınırları sosyal çevreden gizlememek yatıyor. Örneğin pahalı bir yemek davetini farklı bir bahane üreterek reddetmek yerine açıkça "bütçeme uygun değil" demek yöntemin en basit örneklerinden biri. Böylece kişinin çevresine ayak uydurmak için bütçesinin üzerinde harcama yapmasının önüne geçiliyor.
3- Tek maaşa bağlı kalmamak
Listenin üçüncü sırasında ek gelir yaratmak bulunuyor. Yeni bir yöntem olmasa da yüksek yaşam maliyetleri ve iş piyasasındaki koşullar nedeniyle 2025'te ek gelir yeniden öne çıktı.
Self Financial'ın araştırmasına göre katılımcıların yüzde 45'i bir ek iş yaptığını belirtirken, bunların yüzde 34'ü elde ettiği ek gelire temel giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Ek iş yapanların yüzde 36'sının haftada 5 ila 10 saatini bu işe ayırması ise ek gelir yaratmanın mutlaka ikinci bir tam zamanlı iş anlamına gelmediğini gösteriyor.
Uzak durulması önerilen 3 tasarruf trendi
Sosyal medyada büyük ilgi gören her tasarruf yöntemi aynı sonucu vermiyor. Yahoo Finance'ın değerlendirmesinde üç popüler trendin özellikle uzun vadede sorun yaratabileceğine işaret edildi.
1- Parayı zarflara doldurmak
Özellikle Z kuşağı arasında popülerleşen "cash stuffing" yönteminde para, farklı harcama kalemleri için fiziksel zarflara ayrılıyor. Nakit kullanmak, kontrolsüz harcamaların önüne geçmek açısından faydalı olabilse de uzun vadeli tasarruf söz konusu olduğunda dezavantaj yaratabiliyor.
Çünkü zarfın içinde bekleyen para herhangi bir getiri sağlamıyor ve enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybediyor. Bu nedenle aynı yöntemin faiz veya getiri sağlayabilen hesaplar üzerinden uygulanmasının daha avantajlı olabileceği belirtiliyor.
2- "Daha avantajlı gösterme"
Sosyal medyada yayılan bir diğer trend ise harcamaları çeşitli gerekçelerle olduğundan daha avantajlı göstermeye dayanıyor. Örneğin ücretsiz kargo sınırına ulaşmak için ihtiyacınız olmayan 20 dolarlık başka bir ürün almak ve bunu "tasarruf" olarak değerlendirmek bu yaklaşımın örneklerinden biri.
Başlangıçta mizahi bir sosyal medya akımı olarak ortaya çıksa da bu düşünce biçiminin bütçe dışındaki harcamaları haklı çıkarmayı kolaylaştırabileceği belirtiliyor.
3- Zenginliği "tezahür ettirmek"
Listenin son sırasında ise yalnızca olumlu düşünerek veya hayal panoları hazırlayarak para ve başarıyı hayatına çekebileceği düşüncesine dayanan "wealth manifestation" bulunuyor. Olumlu düşünmenin finansal hedeflere bağlı kalmaya yardımcı olabileceği kabul edilse de bunun bütçe, tasarruf ve borç yönetiminin yerini alamayacağı vurgulanıyor.
Finansal planlamacı Tyler End, asıl tehlikenin insanların somut adımlar atmak yerine "evrene güvenmek" gibi düşüncelerle aşırı harcamalarını meşrulaştırması olduğunu belirtiyor. End'e göre finansal güvenliğin temelinde olumlu düşünceden çok finansal okuryazarlık ve disiplinli hareket etmek bulunuyor.
2026 için üç basit öneri
Viral tasarruf yöntemlerinin arasında kaybolmak istemeyenler için öneriler ise oldukça tanıdık. Gelir ve giderlere uygun gerçekçi bir bütçe oluşturmak ilk sırada geliyor. Tasarrufların otomatik hale getirilmesi de düzenli birikimin önündeki davranışsal engelleri azaltabiliyor. Son olarak kullanılmayan abonelikler, üyelikler ve gereksiz banka ücretleri gibi fark edilmeden bütçeden para götüren harcamaların gözden geçirilmesi öneriliyor.