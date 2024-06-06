Milyonlar yola çıkıyor! İşte Kurban Bayramı tatilinde konaklama fiyatları Kurban Bayramı tatili, 9 güne çıkarıldı. Seyahate çıkmak için fırsat bulan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda tatil planı yapıyor. Bayram döneminde 2.5 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkması beklenirken yurt içinde en çok tercih edilen rotalar belli oldu. Bir yandan da tatil bölgelerindeki konaklama fiyatları araştırılıyor. Peki, bayramda 5 gecelik konaklama fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sonrası otel rezervasyonları arttı. Kurban Bayramı tatilini turistik beldelerde geçirmek isteyenler, en çok Antalya, Alanya, Kemer, Side ve Bodrum’u tercih ediyor. Tatilseverler en çok her şey dahil otellere talep gösterirken bungalovlar, apart oteller ve pansiyonlar için de aramalar yapıyor. 1 | 7

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması tatil rezervasyonlarını daha da hareketlendirdi. Kurban Bayramı döneminde 2.5 milyonun üzerinde kişinin turizm hareketlerine katılımını bekliyoruz. Yurtiçi satışlarda bu yıl geçen yıla göre artış olduğu görülüyor. Özellikle deniz tatili planlayan aileler için bayramın okulların kapanmasına denk gelmesi önemli bir fırsat sunuyor. Yurtiçinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme tercih ediliyor. Antalya ve Ege’deki otel dolulukları şimdiden yüzde 80’leri buldu. Kültür turu rezervasyonlarında da geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40’ları aşan bir artış söz konusu” dedi. 2 | 7

9 günlük Kurban Bayramı tatil dönemi için bölge bölge konaklama fiyatları araştırılıyor. Online rezervasyon yapılabilen internet sitelerinden derlenen bilgilere göre, bayramda tatil bölgelerinde uygun fiyatlı 5 gecelik konaklama 2 kişi 1 çocuk için 11 liradan başlıyor. En lüks otellerde ise bu fiyatlar 500 bin lirayı aşıyor. 3 | 7