Milyonlarca doları denize yatırdı! Milyarder iş insanının yeni oyuncağı...
Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Blackstone'un kurucu ortağı ve CEO'su Steve Schwarzman, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki lüks süper yatı satın aldı. Helikopter pisti, plaj kulübü ve cam tabanlı yüzme havuzuna sahip yatın, milyarderin 80. yaş günü öncesinde teslim alınması bekleniyor.
Dünyanın önde gelen yatırımcıları arasında gösterilen Blackstone CEO'su Steve Schwarzman, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki en pahalı süper yatlardan birini satın aldı.
Yaklaşık 101 metre uzunluğundaki "Project 1014" adlı süper yatın, Hollanda'da inşa edildiği ve 2023 yılından bu yana yapım aşamasında olduğu belirtildi. İngiliz mühendislik firması RWD tarafından tasarlanan yatın iç mekanları ise Paris merkezli Chahan stüdyosu tarafından hazırlandı.
Helikopter pisti ve cam tabanlı havuz bulunuyor
Lüks detaylarıyla dikkat çeken süper yatta helikopter pisti, plaj kulübü ve cam tabanlı yüzme havuzu gibi birçok özel donanım yer alıyor. Son dönemde deniz testlerine başlayan yatın, Schwarzman'ın gelecek yıl kutlayacağı 80. yaş günü öncesinde kullanımına sunulacağı ifade ediliyor.
Çevreci kimliğiyle çeliştiği yorumları yapıldı
Satın alma işlemi, Schwarzman'ın geçmişte çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları nedeniyle bazı çevrelerde tartışma yarattı.
Blackstone'un yönettiği varlık büyüklüğü 1,3 trilyon doların üzerinde bulunurken, Schwarzman 2020 yılında servetinin büyük bölümünü hayır işlerine bağışlamayı taahhüt ettiği Giving Pledge girişimine katılmıştı.
Milyarder iş insanı, Oxford Üniversitesi'ne yaptığı yaklaşık 150 milyon sterlinlik bağışla da dikkat çekmişti. Bu bağışla inşa edilen ve adını taşıyan beşeri bilimler binası, düşük enerji tüketimi sağlayan Passivhaus standardı sertifikasını almıştı.
Ancak çevre örgütleri, süper yatların yüksek miktarda deniz dizeli tükettiğine dikkat çekiyor. Oxfam'ın verilerine göre ortalama bir süper yat yılda yaklaşık 5 bin 672 ton karbon emisyonu üretiyor.
Daha önce de eleştirilerin hedefi olmuştu
Steve Schwarzman daha önce İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki 2 bin 500 dönümlük arazisinde bulunan gölü doldurmak amacıyla kuraklık döneminde tankerlerle su taşıtması nedeniyle eleştirilmişti. Uygulama yasal olsa da bölge sakinlerinin tepkisi sonrası ek su sevkiyatlarına izin verilmemişti.
Öte yandan Blackstone da Brezilyalı lojistik şirketi Hidrovias'a yaptığı yatırım nedeniyle Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşmaya katkı sağladığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş, şirket söz konusu suçlamaları reddetmişti.
Serveti 40 milyar dolar seviyesinde
Yaklaşık 40 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Steve Schwarzman, ilk işini 14 yaşında kurduğu çim biçme şirketiyle yaptı.
Yatırım bankası Lehman Brothers'ta çalıştıktan sonra 1985 yılında Peter Peterson ile birlikte Blackstone'u kuran Schwarzman, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde de Donald Trump'a verdiği destekle gündeme gelmişti.
Milyarder yatırımcı ayrıca Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde Schwarzman College of Computing'in kurulması için 350 milyon dolar, Yale Üniversitesi'ndeki Schwarzman Center için ise 150 milyon dolar bağış yaptı.