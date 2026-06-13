Milyonlarca doları denize yatırdı! Milyarder iş insanının yeni oyuncağı...

Çevreci kimliğiyle çeliştiği yorumları yapıldı

Satın alma işlemi, Schwarzman'ın geçmişte çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları nedeniyle bazı çevrelerde tartışma yarattı.

Blackstone'un yönettiği varlık büyüklüğü 1,3 trilyon doların üzerinde bulunurken, Schwarzman 2020 yılında servetinin büyük bölümünü hayır işlerine bağışlamayı taahhüt ettiği Giving Pledge girişimine katılmıştı.

Milyarder iş insanı, Oxford Üniversitesi'ne yaptığı yaklaşık 150 milyon sterlinlik bağışla da dikkat çekmişti. Bu bağışla inşa edilen ve adını taşıyan beşeri bilimler binası, düşük enerji tüketimi sağlayan Passivhaus standardı sertifikasını almıştı.

Ancak çevre örgütleri, süper yatların yüksek miktarda deniz dizeli tükettiğine dikkat çekiyor. Oxfam'ın verilerine göre ortalama bir süper yat yılda yaklaşık 5 bin 672 ton karbon emisyonu üretiyor.