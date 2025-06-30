Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamları milyonlar tarafından beklenirken ekonomistlerin enflasyon beklentileri de belli oldu.

Memur ve emekli maaş zamları başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi direkt olarak etkileyen enflasyon rakamları vatandaşlar yakından takip ediliyor.