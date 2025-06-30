Milyonlarca vatandaş beklemede... Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
TÜİK’in perşembe günü açıklayacağı haziran enflasyonu öncesi ekonomistlerin tahmini belli oldu. AA Finans Anketi’ne göre aylık artış beklentisi yüzde 1,53; yıllık enflasyonun ise yüzde 35,26’ya gerilemesi öngörülüyor. Açıklanacak veri, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamları milyonlar tarafından beklenirken ekonomistlerin enflasyon beklentileri de belli oldu.
TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da netleşmiş olacak.
Memur ve emekli maaş zamları başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi direkt olarak etkileyen enflasyon rakamları vatandaşlar yakından takip ediliyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.