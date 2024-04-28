Milyonları ilgilendiren detaylar! Emekliye refah paketi için tarih verildi

Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren refah paketinde tarih belli oldu. Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68 ek zam ile yüzde 49,25'e yükselmiş, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olmuştu. Temmuz döneminde emekli zammı ve mevcut durumda 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak.

Emekliler bir yandan emekli maaş zammı gündemini takip ederken emekliye refah paketinde de ayrıntılar netleşiyor. Sabah'ın haberine göre, emekliye refah paketi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor. Taslak çalışma belli olurken, mayıs ayında detayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek.

Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor. Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak. Kart ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor.