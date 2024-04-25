Milyonları ilgilendiren hesaplama! En düşük emekli maaşı için masadaki 2 formül ortaya çıktı

Yaklaşık 16 milyon emekli, hem emeklilere yapılacak düzenlemeleri hem de temmuzdaki maaş zammıyla ilgili gündemi yakından takip ediyor. Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi.

Emeklilerle ilgili yapılan çalışmanın detaylarında hem gelirlerini artırıcı hem de günlük hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler yer alıyor. Kısa sürede açıklaması beklenen emeklilere yönelik düzenlemeden bazı detaylarda haberlere yansıdı. Emeklilere yapılacak desteklerden ana başlıklar şöyle:

Sabah'ın haberine göre, temmuz ayı ile birlikte yeniden ele alınacak emekli maaşı zammı düzenlemeleri ilgili farklı formüller gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son olarak mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu. 3 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkmasının ardından nisan, mayıs ve haziran olmak üzere 3 veri daha beklenecek.

Bu veriler sonrası 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.