Milyonları ilgilendiriyor... AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam var mı? Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesinin ardından kamuoyunda emekli maaşına ek zam beklentisi oluştu. Emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı tartışılırken seçim sonrası işaret edilmişti. Emekli zam gündemiyle ilgili son açıklama Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan geldi. Peki, emekliye ek zam var mı?

Kamuoyunda "emekliye ek zam" beklentisi sürüyor. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilere ödeneceğini belirtti. Şimdi gözler, emekliye ek zamma çevrildi. 1 | 6

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında; emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. 2 | 6

Emekliye ek zam yapılacak mı? Emekliye ek zam gündemi ve bayram ikramiyesinde artışla ilgili son açıklama Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'tan geldi. 3 | 6