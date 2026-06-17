Milyonların gözü temmuz zammında: Emekli maaşları için yeni hesap ortaya çıktı
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi temmuz zammına odaklanırken, açıklanan son enflasyon verileri ve TCMB tahminlerinin ardından hesaplamalar şekillendi. Haziran verisi öncesi oluşan tabloya göre zam oranlarında yukarı yönlü bir görünüm ortaya çıkarken, nihai oran 3 Temmuz'da netleşecek.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi temmuz zammına odaklanırken, mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile 5 aylık enflasyon oranı yüzde 16,6 oldu. Emekli ve memurun zam oranı haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek olsa da Merkez Bankası'nın tahmini hesaplamaları değiştirdi.
5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yüzde 12 seviyesini aştı. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı da 5 aylık enflasyon oranıyla 23 bin 322 TL'ye ulaştı.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 1,36 oldu.
En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,93 zam alacak. Memurun oluşan enflasyon farkı da yüzde 6,48 olacak, yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte kümülatif olarak toplam maaş artışı da yüzde 13,93 olacak.
20 bin TL olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23 bin 638 TL'ye yükselecek.
61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı da yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.
Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ile birlikte ek ödemeleri de artacak.
Zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek
Memurlar ve emeklilerin zam oranını ise 3 Temmuz açıklanacak haziran enflasyonu ile netleşmiş olacak.
Yüzde 16,6'lık 5 aylık enflasyon oranı ve yüzde yüzde 18,19'luk tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için hesaplanan zamlı aylıklar ise şöyle:
Mevcut maaş: 20 bin TL
5 aylık TÜFE (%16,60): 23 bin 320 TL
6 aylık tahmin (%18,19): 23 bin 638 TL
Mevcut maaş: 25 bin TL
5 aylık TÜFE (%16,60): 29 bin 150 TL
6 aylık tahmin (%18,19): 29 bin 548 TL
Mevcut maaş: 30 bin TL
5 aylık TÜFE (%16,60): 34 bin 980 TL
6 aylık tahmin (%18,19): 35 bin 457 TL
Mevcut maaş: 35 bin TL
5 aylık TÜFE (%16,60): 40 bin 810 TL
6 aylık tahmin (%18,19): 41 bin 366 TL
Mevcut maaş: 40 bin TL
5 aylık TÜFE (%16,60): 46 bin 640 TL
6 aylık tahmin (%18,19): 47 bin 274 TL