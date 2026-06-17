Milyonların gözü temmuz zammında: Emekli maaşları için yeni hesap ortaya çıktı

En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,93 zam alacak. Memurun oluşan enflasyon farkı da yüzde 6,48 olacak, yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte kümülatif olarak toplam maaş artışı da yüzde 13,93 olacak.

20 bin TL olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23 bin 638 TL'ye yükselecek.