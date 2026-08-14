Milyonların Ocak zammı için yeni hesap: Emekliye yüzde 8,7, memura yüzde 6,67
Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltmesi, milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027 zammına ilişkin hesapları değiştirdi. Tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,7, memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6,67 zam senaryosu ortaya çıkıyor. Ancak oranların kesinleşmesi için Temmuz-Aralık döneminin enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor.
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin gözü şimdiden Ocak 2027’de maaşlara yapılacak artışa çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemesiyle maaşlara ilişkin yeni hesaplamalar da ortaya çıktı.
TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’dan yüzde 28’e çıkardı. Bu tahmin gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 8,7 olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek 6 aylık enflasyona göre belirlenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 8,7 olması bekleniyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’deki zam oranı da yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşebilir. Bu oran şimdilik yalnızca bir tahmin; kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. Yüzde 8,7’lik artışın taban aylığa da aynı şekilde yansıtılması halinde en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşacak.
Ancak burada kritik bir ayrıntı bulunuyor: En düşük emekli aylığının artırılması otomatik değil. Taban aylık için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle 25 bin 601 liralık tutar, yüzde 8,7 artışın mevcut taban aylığa uygulanmasıyla ortaya çıkan bir senaryo niteliğinde.
Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama farklı yapılıyor. Toplu sözleşme zammına, önceki dönem toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkı ekleniyor.
Hesaplamaya göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşirse memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak.
Bu farkın Ocak 2027 için öngörülen toplu sözleşme artışıyla birleşmesi halinde toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6,67 olması bekleniyor.
En düşük memur maaşı Temmuz 2026’da 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi.
Ocak ayında yüzde 6,67’lik artış gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının yaklaşık 74 bin 908 liraya çıkacağı hesaplanıyor.
En düşük memur emeklisi aylığının ise aynı zam senaryosunda yaklaşık 33 bin 630 lira seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı Temmuz-Aralık dönemindeki gerçekleşen TÜFE verileriyle; memur ve memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme zammı ve oluşacak enflasyon farkıyla netleşecek.