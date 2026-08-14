Milyonların Ocak zammı için yeni hesap: Emekliye yüzde 8,7, memura yüzde 6,67

Ancak burada kritik bir ayrıntı bulunuyor: En düşük emekli aylığının artırılması otomatik değil. Taban aylık için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle 25 bin 601 liralık tutar, yüzde 8,7 artışın mevcut taban aylığa uygulanmasıyla ortaya çıkan bir senaryo niteliğinde.