Markalar yıllarca ikinci satışı uzaktan izledi





Moda şirketleri uzun yıllar yalnızca ürünün mağazadaki ilk satışından gelir elde etti. Aynı kıyafet daha sonra başka bir kullanıcıya satıldığında para bağımsız ikinci el platformları ile ürünün sahibine gitti.

İkinci el moda pazarı büyüdükçe bu durum markalar açısından kaçırılan bir gelir ve müşteri ilişkisi anlamına gelmeye başladı. Şirketler artık işlem ücreti almak, mağaza kredisi vermek veya ürünü doğrudan yeniden satmak için kendi sistemlerini kuruyor.

Böylece marka, ürünün ilk satışından onarımına, yeniden satışından bağış veya geri dönüşüm aşamasına kadar bütün döngünün içinde kalabiliyor.