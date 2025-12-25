Morgan Stanley’den 2026 uyarısı: Piyasaları sarsabilecek üç büyük sürpriz

1- İstihdam yaratmadan gelen verimlilik sıçraması

ABD ekonomisinde, enflasyonu aşağı çekerken Fed’in faiz indirimleri için alan açabilecek “istihdamsız toparlanma” benzeri bir verimlilik artışı yaşanabileceği değerlendiriliyor. Morgan Stanley stratejistlerinden Matthew Hornbach, bu senaryoda iş gücü piyasasındaki zayıflığın ücret ve fiyat artışlarını sınırlayacağını, hızlanan verimliliğin ise büyümeyi dengeleyeceğini ifade ediyor. Böyle bir tabloda çekirdek enflasyonun yüzde 2’nin altına inebileceği belirtiliyor.

“Arz kaynaklı bu dezenflasyon, Fed’e yatırımcıların politika kaynaklı yeni bir enflasyon dalgasından endişe etmesine gerek kalmadan faizleri destekleyici seviyelere indirme alanı tanır” diyen Hornbach, bunun ABD’de büyüyen bütçe açıklarına ilişkin endişeleri de hafifletebileceğini kaydetti.