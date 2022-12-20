Moritanya'dan Türk girişimcilere yatırım çağrısı Moritanya'da düzenlenen toplantıda konuşma yapan Moritanya Enerji Bakanı Abdusselam Vild Muhammed Salih, Türk girişimcilere yatırım çağrısında bulundu. Yatırımcıları ülkesine davet eden Salih, ülkedeki maden kaynaklarını satışa sunduklarını duyurdu.



Moritanya Yatırım Ajansı’nın Washington’da düzenlediği davete, Cumhurbaşkanı Muhammed Şeyh el-Gazvani, Enerji Bakanı Abdusselam Vild Muhammed Salih ve Ekonomi Bakanı Osman Mamadou Kane katıldı. 1 | 9

Hedef pazar Avrupa Enerji Bakanı Salih, LNG, maden ve mineraller için hedef pazarlarının Avrupa olduğunu söyleyerek, bu alanda çalışmak isteyen Türk yatırımcıları ülkesine davet etti. 2 | 9

"Demir madenlerimizi satıyoruz" Salih, şunları kaydetti: "Türk yatırımcılar Moritanya’yı tanıyor, politik olarak ilişkilerimiz harika düzeyde. Türkiye ile Moritanya arasında karşılıklı gelişen ilişkiler söz konusu. Şu anda Türk şirketlerine bir miktar demir madenimizi satıyoruz. Bu şirketler Cezayir merkezli ama gene de bizden alıyorlar. Bence daha birçok alanda hatırı sayılır yatırım potansiyeli var. Türkiye’nin bizden daha fazla demir çelik ithal etmeye devam edeceğini öngörüyorum." 3 | 9