Motorin fiyatı petrolden koptu: Türkiye’de yüzde 61 arttı, Avrupa’da rekor kırıldı

Motorin fiyatı neden petrolden koptu?





Normal şartlarda pompa fiyatındaki ana referans ham petrol oluyor. Ancak son dönemde tabloyu belirleyen asıl başlık ham petrolün kendisinden çok, o petrolün motorine dönüştürülmesi ve son kullanıcıya ulaştırılması oldu. Yani kriz ham petrolde değil, ürün zincirinde büyüyor.

Motorin fiyatı bu nedenle Brent ile aynı hızda hareket etmiyor. Rafineri kapasitesi sıkıştığında, stoklar zayıfladığında ve sevkiyat kanalları bozulduğunda motorin fiyatı petrolün önüne geçebiliyor. Eylül ayında yaşanan tam olarak bu oldu.