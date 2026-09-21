Motorin fiyatı petrolden koptu: Türkiye’de yüzde 61 arttı, Avrupa’da rekor kırıldı
Orta Doğu’daki enerji şoku, rafineri darboğazı ve düşük stoklar motorin fiyatını petrolden ayırdı. AB’de ortalama pompa fiyatı 2,26 euro/litre ile 2026 rekoruna çıktı. Türkiye’de motorin fiyatı şubat sonuna göre yüzde 61 yükseldi.
Motorin fiyatı son haftalarda yalnızca petrol hareketiyle açıklanamayacak bir tablo ortaya koyuyor. Brent ilkbahardaki zirvesinin altında seyretse de rafineri marjları, sevkiyat riski ve vergi adımları pompa fiyatını yukarı taşımaya devam ediyor.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin son değerlendirmesine göre Avrupa’da motorin fiyatı yeni rekor seviyelere çıktı. Türkiye’de ise vergi etkisi ve küresel arz baskısı birlikte çalışarak fiyat artışını daha sert hale getirdi.
Motorin fiyatı neden petrolden koptu?
Normal şartlarda pompa fiyatındaki ana referans ham petrol oluyor. Ancak son dönemde tabloyu belirleyen asıl başlık ham petrolün kendisinden çok, o petrolün motorine dönüştürülmesi ve son kullanıcıya ulaştırılması oldu. Yani kriz ham petrolde değil, ürün zincirinde büyüyor.
Motorin fiyatı bu nedenle Brent ile aynı hızda hareket etmiyor. Rafineri kapasitesi sıkıştığında, stoklar zayıfladığında ve sevkiyat kanalları bozulduğunda motorin fiyatı petrolün önüne geçebiliyor. Eylül ayında yaşanan tam olarak bu oldu.
Avrupa’da motorin fiyatı rekor kırdı
AB genelinde ağırlıklı ortalama motorin fiyatı 17 Eylül itibarıyla 2,26 euro/litreye çıktı. Bu seviye, yılın önceki zirvesini aşarak 2026’nın yeni rekoru oldu. Böylece Avrupa’da motorin fiyatı yalnızca birkaç haftalık sıçramayla değil, daha kalıcı bir maliyet baskısıyla öne çıktı.
En pahalı motorin Danimarka ve Hollanda’da görüldü. Her iki ülkede ortalama fiyat 2,62 euro/litreye ulaşırken Almanya 2,50 euro/litre ile üst sıralarda yer aldı. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden birinde bu seviyenin görülmesi, sorunun yerel değil bölgesel olduğunu gösteriyor.
En sert artış hangi ülkelerde yaşandı?
Fiyat seviyesi kadar artış hızı da dikkat çekiyor. Şubat sonundan bu yana en sert yükselişler Polonya, Bulgaristan ve Çekya’da görüldü. Bu ülkelerde artış oranı yüzde 50’ye yaklaştı.
Bu tablo, motorin fiyatı baskısının yalnızca zengin Batı Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmadığını ortaya koyuyor. Doğu ve Orta Avrupa’da da taşımacılık ve lojistik maliyeti hızla yükseliyor. Bu da tedarik zinciri maliyetlerinin daha geniş bir alana yayılmasına neden oluyor.
Destekler geri çekilirken yük pompadan kalkmadı
Avrupa’da birçok ülke önceki aylarda vergi indirimi, iade, tavan fiyat veya hedefli destek gibi adımlarla akaryakıt şokunu sınırlamaya çalıştı. Ancak son dönemde eğilim yeni destek açıklamaktan çok mevcut korumaları azaltmak yönünde değişti.
Bu değişim pompa fiyatını daha görünür hale getirdi. Almanya’da indirim süresi daha önce sona ermişti. İspanya, Romanya, Yunanistan ve bazı diğer ülkelerde ise eylül sonu ve ekim başı yeni eşikler bulunuyor. Destekler azaldıkça motorin fiyatı üzerindeki gerçek baskı daha net hissediliyor.
Türkiye’de motorin fiyatı neden yüzde 61 arttı?
Türkiye’de motorin fiyatı şubat ayından bu yana TL bazında yüzde 61 yükseldi. Küresel arz baskısı burada da etkili oldu ancak vergi adımı fiyatın pompadaki sıçramasını büyüttü. Ağustosta sıfırlanan özel tüketim vergisinin 1 Eylül’de yeniden devreye alınması fiyatı belirgin biçimde yukarı taşıdı.
İstanbul’da motorin fiyatı 17 Eylül’de litre başına 100 TL’nin üzerine çıktı. Böylece Türkiye, motorin fiyatı artış hızında birçok Avrupa ülkesinin de önüne geçti. Küresel kriz ile iç vergi politikası birleşince artış çok daha sert hissedildi.
Rafineri marjı 100 doların üzerine çıktı
Krizin merkezinde rafineri zinciri bulunuyor. Uluslararası enerji değerlendirmelerine göre Kuzeybatı Avrupa’da motorin rafineri marjı eylül başında varil başına 100 doların üzerine çıktı. Bu, ham petrolün pahalı olmasından çok işlenmiş ürünün kıtlaşmasının fiyatı yukarı ittiğini gösteriyor.
ABD’de de benzer baskı görülüyor. Yüksek kapasite kullanımına rağmen stoklar tarihsel ortalamaların altında seyrediyor. Avrupa ise bir yandan kendi rafinerilerini zorlarken diğer yandan ABD’den daha fazla ürün çekiyor. Bu çift yönlü sıkışma motorin fiyatını besliyor.
Rusya ve Suudi hattı baskıyı büyüttü
Orta Doğu’daki sevkiyat sorunları motorin krizinin ana başlıklarından biri haline geldi. Hürmüz geçişinin daralması, Suudi Arabistan’ın doğudan batıya petrol taşıyan ana hattındaki sorunlar ve Babülmendep çevresindeki güvenlik riski ürün akışını bozdu.
Buna ek olarak Rusya’daki rafineri kayıpları küresel dengeyi daha da zorladı. Rusya motorin ve gazyağı ihracatını kısıtlarken bazı büyük tesislerde üretim sert biçimde düştü. Böylece piyasa aynı anda hem Orta Doğu hem Rusya kaynaklı baskıyla karşı karşıya kaldı.
En ucuz motorin bile destekle ayakta duruyor
Avrupa’da en ucuz motorin fiyatı Hırvatistan’da 1,85 euro/litre, İspanya’da ise 1,89 euro/litre seviyesinde. Ancak bu rakamlar piyasanın doğal dengesiyle oluşmuş değil. Her iki ülkede de fiyatı aşağıda tutan ulusal önlemler devrede.
Bu durum önemli bir ayrıntıya işaret ediyor. Bugün “ucuz” görünen fiyatların önemli kısmı da destekle korunuyor. Yani kamu müdahalesi çekildiğinde motorin fiyatı buralarda da daha yukarı çıkabilir. Sorun yalnız pahalı ülkelerin sorunu değil.
Ekimde yeni bir eşik oluşabilir
Önümüzdeki haftalarda piyasa için kritik tarih 30 Eylül ve sonrasındaki günler olacak. Çünkü bazı geçici desteklerin süresi bitiyor. Aynı zamanda bakım nedeniyle devre dışı kalan rafineri kapasitesi ve kış öncesi talep de yakından izlenecek.
Motorin fiyatı üzerindeki baskı kısa sürede tamamen dağılacak gibi görünmüyor. Brent gerilese bile rafineri marjı, stok seviyesi ve vergi politikası rahatlamazsa pompadaki yüksek fiyat kalıcı hale gelebilir. Bu nedenle son dönemin temel sorusu “petrol kaç dolar?” olmaktan çıkıp “motorin zinciri ne kadar sıkışık?” sorusuna dönüşüyor.