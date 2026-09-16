Motorine yeni zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak
Motorinin litre fiyatına 17 Eylül'den itibaren 4 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde motorin İstanbul'da 100 TL'yi, Ankara ve İzmir'de ise 101 TL'yi aşacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Motorinin litre fiyatına 17 Eylül'den itibaren 4 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 100 liranın üzerine çıkacak.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, motorinde yeni bir fiyat artışı gündeme geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 17 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Motorine son olarak 6 lira 59 kuruş zam yapılmıştı.
İstanbul'da 100 lirayı aşacak
Beklenen zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 100 lira 22 kuruşa, Anadolu Yakası'nda ise 100 lira 8 kuruşa yükselecek.
Motorinin litresinin Ankara'da 101 lira 37 kuruşa, İzmir'de ise 101 lira 64 kuruşa ulaşması bekleniyor.
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 80,26 TL, motorinin litresi 95,60 TL, LPG'nin litresi ise 34,99 TL'den satılıyor. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,12 TL, motorinin 95,46 TL, LPG'nin ise 34,39 TL seviyesinde bulunuyor.
Ankara'da benzinin litresi 81,25 TL, motorinin litresi 96,75 TL, LPG'nin litresi 35,09 TL'den satılıyor. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 81,52 TL, motorinin 97,02 TL, LPG'nin ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.