MTV’ye taksit yapan bankalar hangileri? İşte 2026 listesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2026 yılı ilk taksit ödemesi için son tarih 2 Şubat olurken, bankalar kredi kartlarına özel taksit seçeneklerini duyurdu. Artan MTV tutarları nedeniyle taksitli ödeme seçenekleri öne çıkarken, araç sahiplerinin 2 Şubat’a kadar ilk taksit ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit

Ziraat BankKart 4 taksit

Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

Albaraka 3 taksit

Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit

Garanti BBVA Bonus 3 taksit

Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit

Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit

Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit

