MTV’ye taksit yapan bankalar hangileri? İşte 2026 listesi
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2026 yılı ilk taksit ödemesi için son tarih 2 Şubat olurken, bankalar kredi kartlarına özel taksit seçeneklerini duyurdu. Artan MTV tutarları nedeniyle taksitli ödeme seçenekleri öne çıkarken, araç sahiplerinin 2 Şubat’a kadar ilk taksit ödemelerini tamamlaması gerekiyor.
Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit
TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit
Ziraat BankKart 4 taksit
Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit
Albaraka 3 taksit
Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit
Garanti BBVA Bonus 3 taksit
Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit
Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit
Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit
Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit
