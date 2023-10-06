Muğla'da hedef, üretimi ve çeşitliliği artırmak Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kentte yılın her döneminde yetiştirilmesi mümkün olan patatesin ekim alanını genişletmeyi ve ürün çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tarımda ürün çeşitliliğine sahip Muğla'nın bereketli topraklarında yetiştirilen sebze ve meyveler, yurt içinde ve dışında sofraları donatıyor. 1 | 16

Kentin elverişli iklimi sayesinde hem yüksek kesimlerde hem de yaylalarda 12 ay boyunca üretimi yapılabilen patates de ülke ekonomisi için katma değer sağlıyor. 2 | 16

Patates ekim alanlarının genişletilmesi ve üründe çeşitliliğin sağlanması için Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde projeler yürütülüyor. 3 | 16