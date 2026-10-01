Ne dolar ne de Euro! 9 ayda en çok kazandıran döviz şaşırttı!
Döviz kurlarında 2026’nın ilk 9 ayında dikkat çekici değişimler yaşandı. 1 milyon TL’sini yılbaşında dövize yatıranların kazancı, tercih ettikleri para birimine göre önemli ölçüde farklılaştı. Listenin zirvesine ise dolar ve Euro değil, beklenmedik bir para birimi yerleşti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2026’nın ilk 9 ayında döviz kurlarında yaşanan hareketlilik yatırımcının kazancına da yansıdı. 1 Ocak’ta 1 milyon TL’sini dövize yatıranların parası, tercih ettikleri para birimine göre 30 Eylül itibarıyla farklı seviyelere ulaştı. Dolar ve Euro yatırımcısına kazandırırken bazı para birimlerindeki yükseliş çok daha dikkat çekici oldu. Yapılan hesaplamada 11 farklı döviz arasında zirveye çıkan para birimi ise şaşırttı. Peki 1 milyon TL hangi dövizde ne kadar oldu, 9 ayın en çok kazandıranı hangisi?
İsveç Kronu
1 Ocak 2026: 4,6486 TL
30 Eylül 2026: 4,8827 TL
Kâr / Zarar (%): + 5,04
Tutar: 1 milyon 50 bin 359 TL
Rus Rublesi
1 Ocak 2026: 0,535 TL
30 Eylül 2026: 0,58042 TL
Kâr / Zarar (%): + 8,49
Tutar: 1 milyon 84 bin 897 TL
Euro
1 Ocak 2026: 50,4532 TL
30 Eylül 2026: 55,5567 TL
Kâr / Zarar (%): + 10,12
Tutar: 1 milyon 101 bin 153 TL
Japon Yeni
1 Ocak 2026: 0,274189 TL
30 Eylül 2026: 0,310954 TL
Kâr / Zarar (%): + 13,41
Tutar: 1 milyon 134 bin 86 TL
BAE Dirhemi
1 Ocak 2026: 11,67 TL
30 Eylül 2026: 13,2478 TL
Kâr / Zarar (%): + 13,52
Tutar: 1 milyon 135 bin 201 TL
Suudi Arabistan Riyali
1 Ocak 2026: 11,4286 TL
30 Eylül 2026: 13,0310 TL
Kâr / Zarar (%): + 14,02
Tutar: 1 milyon 140 bin 210 TL
ABD Doları
1 Ocak 2026: 42,8623 TL
30 Eylül 2026: 48,9303 TL
Kâr / Zarar (%): + 14,16
Tutar: 1 milyon 141 bin 570 TL
Kuveyt Dinarı
1 Ocak 2026: 138,4410 TL
30 Eylül 2026: 158,0511 TL
Kâr / Zarar (%): + 14,16
Tutar: 1 milyon 141 bin 650 TL
Avustralya Doları
1 Ocak 2026: 28,6798 TL
30 Eylül 2026: 34,0348 TL
Kâr / Zarar (%): + 18,67
Tutar: 1 milyon 186 bin 717 TL
Çin Yuanı
1 Ocak 2026: 6,09 TL
30 Eylül 2026: 7,2571 TL
Kâr / Zarar (%): + 19,16
Tutar: 1 milyon 191 bin 642 TL
Norveç Kronu
1 Ocak 2026: 4,2590 TL
30 Eylül 2026: 5,0870 TL
Kâr / Zarar (%): + 19,44
Tutar: 1 milyon 194 bin 412 TL