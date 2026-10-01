Ne dolar ne de Euro! 9 ayda en çok kazandıran döviz şaşırttı!

2026’nın ilk 9 ayında döviz kurlarında yaşanan hareketlilik yatırımcının kazancına da yansıdı. 1 Ocak’ta 1 milyon TL’sini dövize yatıranların parası, tercih ettikleri para birimine göre 30 Eylül itibarıyla farklı seviyelere ulaştı. Dolar ve Euro yatırımcısına kazandırırken bazı para birimlerindeki yükseliş çok daha dikkat çekici oldu. Yapılan hesaplamada 11 farklı döviz arasında zirveye çıkan para birimi ise şaşırttı. Peki 1 milyon TL hangi dövizde ne kadar oldu, 9 ayın en çok kazandıranı hangisi?