Nefes Kredisi başvuruları başladı! 3 milyon TL’ye kadar finansman desteği

TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların ortak çalışmasıyla yürütülen kredi programı, işletmelerin nakit akışını desteklemeyi amaçlıyor. Yeni dönemde krediye erişimin daha hızlı ve yaygın olması hedeflenirken, ilk etapta 25 milyar liralık kaynak iş dünyasının kullanımına açılacak.