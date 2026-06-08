Nefes Kredisi başvuruları başladı! 3 milyon TL’ye kadar finansman desteği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başladı. KOBİ’ler, uygun koşullarla 3 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan TOBB Nefes Kredisi programı yeniden devreye alındı. Bugün itibarıyla başlayan başvurularla birlikte işletmelere toplam 100 milyar liralık kredi hacmi sunulması hedefleniyor.
TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların ortak çalışmasıyla yürütülen kredi programı, işletmelerin nakit akışını desteklemeyi amaçlıyor. Yeni dönemde krediye erişimin daha hızlı ve yaygın olması hedeflenirken, ilk etapta 25 milyar liralık kaynak iş dünyasının kullanımına açılacak.
Kredi programından, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işletmeler yararlanabilecek. Özellikle finansman ihtiyacı duyan KOBİ’lerin programa yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
TOBB Nefes Kredisi kapsamında her firma en fazla 3 milyon TL kredi kullanabilecek. Programın toplam büyüklüğünün ise 100 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.
İşletmeler, kredi başvurularını Akbank, DenizBank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Kredilerde ilk 6 ay anapara ödemesiz dönem uygulanacak. Toplam vade süresi ise en fazla 48 ay olacak. Böylece işletmeler finansman yükünü daha uzun vadeye yayma imkânı bulacak.
Program kapsamında 24 aya kadar vadeli krediler yıllık yüzde 36 faiz oranıyla kullandırılacak. 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık faiz oranı yüzde 34 olarak uygulanacak.
Ekonomi yönetimi, kredi programıyla özellikle üretim, istihdam ve ihracat odaklı işletmelerin finansman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor. Programın ekonomik faaliyetleri desteklemesi bekleniyor.
TOBB Nefes Kredisi’nden 2025 yılında yaklaşık 61 bin firma faydalandı. Program kapsamında kullandırılan toplam kredi hacmi ise 81 milyar liraya ulaşmıştı.