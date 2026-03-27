Netflix’ten yeni zam furyası: Tüm paketlerin fiyatı arttı

Netflix, abonelik ücretlerini bir kez daha yükseltti. Yeni fiyatlar ilk etapta yeni kullanıcılar için geçerli olacak, önümüzdeki haftalarda ise mevcut abonelere de yansıtılacak. İşte Netflix'in zamlı yeni paketleri…

Mutluhan Yıldız
Netflix, ABD’deki abonelik planlarına yönelik yeni zam kararı aldı. Güncellenen fiyatlara göre reklamlı standart paket 7.99 dolardan 8.99 dolara yükselirken, reklamsız standart plan 17.99 dolardan 19.99 dolara çıktı. Premium paketin aylık ücreti ise 24.99 dolardan 26.99 dolara yükseldi.

Zam kademeli uygulanacak

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre yeni fiyatlar öncelikle yeni aboneliklerde geçerli olacak. Mevcut kullanıcıların faturalarına ise artışın önümüzdeki haftalarda yansıtılması planlanıyor.

Netflix, ABD’de en son 2025 yılının ilk çeyreğinde fiyat artışına gitmişti. Yeni zam ise yine aynı dönemde gelmiş oldu.

Netflix zammı Türkiye'ye de gelecek mi?

Platform, Türkiye’deki abonelik ücretlerine de son olarak 4 Haziran 2025’te yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapmıştı. Mevcut paketlere bakıldığında Türkiye’de Netflix abonelik fiyatı Temel plan için 189.99 TL, Standart plan için 289.99 TL ve Premium plan için 379.99 TL olarak fiyatlandırıldı.

