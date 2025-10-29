Google Haberler

New York'un en pahalı satılık evi görüntülendi!

New York’un Hamptons bölgesinde satışa çıkarılan dev malikane 80 dönümlük arazisi, 20 bin metrekarelik konutu ve profesyonel atçılık tesisleriyle dikkat çekiyor. İşte New York'un en pahalı satılık evinin görüntüleri...

ABD’nin New York eyaletinde yer alan Hamptons bölgesinde satışa çıkarılan 125 milyon dolarlık dev malikane eyaletin en pahalı satılık evi oldu.

Korumalı tarım arazileriyle çevrili ve plaja sadece birkaç dakika uzaklıktaki ev, havuz, kulübe ve gömme tenis kortu gibi son derece lüks olanaklara sahip.

Toplam 80 dönümden fazla arazi üzerine kurulu olan mülkte hem lüks yaşam alanları hem de profesyonel atçılık tesisleri dikkat çekiyor.

20 bin metrekareden büyük olan evde sekiz yatak odası, dokuz tam banyo ve dört yarım banyo bulunuyor. 

Fransız şatolarından getirilen tarihi şömineler ve özel taşlarla oyulmuş küvetler de dikkat çekiyor.

Ayrıca evde manzaralı çok sayıda oturma ve yemek alanı bulunuyor.

Bahçede ise 25x50 fitlik ısıtmalı havuz, gömülü tenis kortu ve geniş peyzaj alanları yer alıyor.

Emlak ilanının en dikkat çekici yanı ise “Pinnacle Farm” adı verilen profesyonel atçılık tesisleri.

Devasa mülkte polo sahaları, kapalı ve açık manejler, 20’den fazla at barınağı ve uluslararası standartlarda eğitim alanları bulunuyor.

