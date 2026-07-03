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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Nike, yeniden yapılanma süreci kapsamında küçülme adımları attı. Şirket, fitness stüdyolarını kapatırken teknoloji ofislerini konsolide etti, New York'taki ikonik amiral mağazasına da kalıcı olarak kepenk indirdi. Analistler ise şirketin geçmişte uyguladığı satış stratejisinin rakip markalara alan açtığını değerlendiriyor.

Mutluhan Yıldız
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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 1

Son yıllarda iş modelini yeniden şekillendirmeye çalışan Nike, doğrudan tüketiciye satış stratejisinde yaptığı değişikliklerin ardından yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı.

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 2

Şirket, daha önce bazı perakende ortaklarıyla yollarını ayırarak satışlarını kendi mağazaları üzerinden artırmayı hedeflemişti. Ancak sektör analistleri bu stratejinin beklenen sonucu vermediğini ve rakip markaların pazarda güç kazanmasına zemin hazırladığını belirtiyor.

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 3

Fitness stüdyoları kapatıldı

2023 yılında FitLab ortaklığıyla hayata geçirilen Nike Studios konsepti de küçülme planından etkilendi.

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 4

Texas ve California'daki stüdyoların büyük bölümü faaliyetlerini durdururken, bazı lokasyonlar FitLab bünyesindeki farklı fitness markalarına dönüştürüldü. Dönüştürülmeyen şubeler ise tamamen kapatıldı. Teknoloji operasyonları tek merkezde toplandı

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 5

Nike, yeniden yapılanma kapsamında teknoloji operasyonlarında da tasarrufa gitti.

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 6

Şirket üç teknoloji ofisini kapatarak faaliyetlerini Oregon'daki genel merkezi ile Hindistan Teknoloji Merkezi'nde topladı. Bu süreçte yaklaşık 1.400 çalışanın işine son verildi.

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 7

İkonik mağaza da kapandı

Küçülme adımlarının en dikkat çekici halkalarından biri ise New York'taki amiral mağaza oldu.

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 8

Beş katlı ve uzun yıllardır markanın vitrin mağazası olarak kullanılan lokasyon ocak ayında kalıcı olarak kapatıldı. Bina daha sonra Ikea tarafından satın alındı.

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 9

Gelirler beklentilere paralel gerçekleşti

Nike'ın açıkladığı finansal sonuçlara göre şirketin yıllık geliri 46,4 milyar dolar olurken, dördüncü çeyrek geliri ise 11 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor - Resim: 10

Şirket yönetimi, operasyonel verimliliği artırmaya ve maliyetleri azaltmaya yönelik adımların süreceğini belirtirken, analistler Nike'ın yeniden geleneksel perakende ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmesinin toparlanma sürecinde önemli rol oynayacağını ifade ediyor.

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