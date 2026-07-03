Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor

Şirket, daha önce bazı perakende ortaklarıyla yollarını ayırarak satışlarını kendi mağazaları üzerinden artırmayı hedeflemişti. Ancak sektör analistleri bu stratejinin beklenen sonucu vermediğini ve rakip markaların pazarda güç kazanmasına zemin hazırladığını belirtiyor.