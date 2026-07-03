Nike'tan peş peşe kapanma kararı: Mağazalarını küçültüyor
Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Nike, yeniden yapılanma süreci kapsamında küçülme adımları attı. Şirket, fitness stüdyolarını kapatırken teknoloji ofislerini konsolide etti, New York'taki ikonik amiral mağazasına da kalıcı olarak kepenk indirdi. Analistler ise şirketin geçmişte uyguladığı satış stratejisinin rakip markalara alan açtığını değerlendiriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son yıllarda iş modelini yeniden şekillendirmeye çalışan Nike, doğrudan tüketiciye satış stratejisinde yaptığı değişikliklerin ardından yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı.
Şirket, daha önce bazı perakende ortaklarıyla yollarını ayırarak satışlarını kendi mağazaları üzerinden artırmayı hedeflemişti. Ancak sektör analistleri bu stratejinin beklenen sonucu vermediğini ve rakip markaların pazarda güç kazanmasına zemin hazırladığını belirtiyor.
Fitness stüdyoları kapatıldı
2023 yılında FitLab ortaklığıyla hayata geçirilen Nike Studios konsepti de küçülme planından etkilendi.
Texas ve California'daki stüdyoların büyük bölümü faaliyetlerini durdururken, bazı lokasyonlar FitLab bünyesindeki farklı fitness markalarına dönüştürüldü. Dönüştürülmeyen şubeler ise tamamen kapatıldı. Teknoloji operasyonları tek merkezde toplandı
Nike, yeniden yapılanma kapsamında teknoloji operasyonlarında da tasarrufa gitti.
Şirket üç teknoloji ofisini kapatarak faaliyetlerini Oregon'daki genel merkezi ile Hindistan Teknoloji Merkezi'nde topladı. Bu süreçte yaklaşık 1.400 çalışanın işine son verildi.
İkonik mağaza da kapandı
Küçülme adımlarının en dikkat çekici halkalarından biri ise New York'taki amiral mağaza oldu.
Beş katlı ve uzun yıllardır markanın vitrin mağazası olarak kullanılan lokasyon ocak ayında kalıcı olarak kapatıldı. Bina daha sonra Ikea tarafından satın alındı.
Gelirler beklentilere paralel gerçekleşti
Nike'ın açıkladığı finansal sonuçlara göre şirketin yıllık geliri 46,4 milyar dolar olurken, dördüncü çeyrek geliri ise 11 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Şirket yönetimi, operasyonel verimliliği artırmaya ve maliyetleri azaltmaya yönelik adımların süreceğini belirtirken, analistler Nike'ın yeniden geleneksel perakende ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmesinin toparlanma sürecinde önemli rol oynayacağını ifade ediyor.