Nohut üretiminde hedef büyüdü: 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

"Çiftçinin üretmesi lazım"

Merkeze bağlı Lök köyünde çiftçilik yapan Salih Yiğit de geçen yıl 80 dekar alanda nohut ekimi yaptıklarını, ancak kuraklık nedeniyle istedikleri verimi alamadıklarını dile getirdi.

Bu yıl nadasa bıraktıkları tarlalarda da ekim yaptıklarını belirten Yiğit, "Bu sene yağmurumuz bol gidiyor. Tarlalar nemli, güzel. İnşallah bu sene daha çok verim almayı düşünüyoruz. Normalde bu tarlada nadas olması lazımdı ama biz ikinci üretim yapmak istedik. Nohut ektik, daha güzel verim alacağımızı düşündük. Çiftçinin üretmesi lazım. Çiftçinin kendini geliştirmesi lazım. Yeni teknolojilere ayak uydurması lazım. Bu yıl Allah'ın izniyle inşallah bol ve bereketli bir yıl geçirmeyi diliyoruz." diye konuştu.