  4. Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de en çok yatırım yaptığı şirketler belli oldu! İşte ilk 15 şirket ve tutarlar...

Dünyanın en büyük varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul’da 47 hisseye yatırım yapan fonun Türkiye portföy büyüklüğü 1,47 milyar doları aştı. Fonun en yüksek yatırım yaptığı şirketler arasında Koç Holding, Akbank, Bim, Garanti BBVA, Aselsan ve Türk Hava Yolları öne çıkıyor. Peki bu fon Türkiye'de hangi şirketlere ne kadar yatırım yaptı? İşte Norveç Varlık Fonu'nun yatırım portföyündeki ilk 15 Türk şirketi ve bu şirketlerdeki yatırım değerleri...

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
Dünyanın en büyük varlık fonlarından biri olan Norveç Varlık Fonu, Türkiye piyasalarına olan ilgisini sürdürüyor. Toplam portföy büyüklüğü 1.47 milyar doları aşan fon, Borsa İstanbul'da 47 farklı hisse senedine yatırım yapmış durumda. Fonun en çok değer verdiği ve portföyünde en yüksek payı ayırdığı Türk şirketleri ise belli oldu.

İşte Norveç Varlık Fonu'nun yatırım portföyündeki ilk 15 Türk şirketi ve bu şirketlerdeki yatırım değerleri...

15. Medical Park (MPARK) 

42,87 milyon dolar

14. İş Bankası (ISCTR)

43,39 milyon dolar

13. Tüpraş (TUPRS)

44 milyon dolar

12. Ford Otosan (FROTO)

46,51 milyon dolar

11.  Yapı Kredi (YKBNK)

47,56 milyon dolar

10. Coca Cola İçecek (CCOLA)

48,39 milyon dolar

9. Migros (MGROS)

48,44 milyon dolar

8. Tav Havalimanları (TAVHL)

52,35 milyon dolar

7. Turkcell (TCELL)

60,40 milyon dolar

6. Türk Hava Yolları (THYAO)

76,15 milyon dolar

5. Aselsan (ASELS)

81,47 milyon dolar

4. Garanti BBVA (GARAN)

84,74 milyon dolar

3. Bim (BIMAS)

98,22 milyon dolar

2. Akbank (AKBNK)

114,53 milyon dolar

1. Koç Holding (KCHOL)

114,95 milyon dolar

Kaynak: HABER MERKEZİ
