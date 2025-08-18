Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de en çok yatırım yaptığı şirketler belli oldu! İşte ilk 15 şirket ve tutarlar...

Dünyanın en büyük varlık fonlarından biri olan Norveç Varlık Fonu, Türkiye piyasalarına olan ilgisini sürdürüyor. Toplam portföy büyüklüğü 1.47 milyar doları aşan fon, Borsa İstanbul'da 47 farklı hisse senedine yatırım yapmış durumda. Fonun en çok değer verdiği ve portföyünde en yüksek payı ayırdığı Türk şirketleri ise belli oldu.

1 | 17