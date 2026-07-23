Ons düştü, gram direndi: Altında hesap değişti

Gram altın 6 bin 238 liraya çekildi

Gram altın saat 05.25 itibarıyla yüzde 0,31 düşüşle 6 bin 237,98 liraya geriledi. Önceki gün 6 bin 257,43 lira olan fiyatta günlük kayıp 19,45 liraya ulaştı.

Alış fiyatı 6 bin 223,10 lira, satış fiyatı 6 bin 252,85 lira oldu. Günün ilk bölümünde en yüksek 6 bin 277,33 lira, en düşük 6 bin 234,52 lira görüldü.

Gram altın haftalık bazda yüzde 3,41, aylık bazda yüzde 0,58 yükseldi. Son bir yıllık kazanç yüzde 41,37’ye ulaşırken yılbaşından bu yana artış yüzde 0,44 oldu.

Ons altının yılbaşından bu yana gerilemesine rağmen gram altının pozitif kalması, TL bazlı fiyatlama ile dolar bazlı altın arasındaki ayrışmayı ortaya koydu.