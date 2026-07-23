Ons düştü, gram direndi: Altında hesap değişti
Altının ons fiyatı 23 Temmuz sabahında yüzde 0,35 düşüşle 4 bin 115,74 dolara, gram altın ise 6 bin 237,98 liraya geriledi. Haftalık kazanç korunurken teknik görünümde 4 bin 112 dolar destek, 4 bin 128 dolar direnç olarak izleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın güne kayıpla başladı
Altının ons fiyatı 23 Temmuz 2026 saat 05.25 itibarıyla 4 bin 115,74 dolardan işlem gördü. Değerli metal günlük bazda yüzde 0,35 ve 14,37 dolar geriledi.
Önceki günün kapanışı 4 bin 130,11 dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Sabah işlemlerinde alış fiyatı 4 bin 115,47 dolar, satış fiyatı ise 4 bin 116,01 dolar olarak kaydedildi.
Gün içi bant genişledi
Altın günün ilk bölümünde 4 bin 141,03 dolara kadar yükseldi. Satışların güçlenmesiyle fiyat 4 bin 112,32 dolara kadar geriledi.
Dört saatlik son periyotta açılış 4 bin 132,08 dolar, kapanış 4 bin 115,36 dolar oldu. Aynı dönemde ağırlıklı ortalama 4 bin 125,45 dolar seviyesinde oluştu.
Fiyatın periyot ortalamasının altında kalması, günün ilk bölümündeki yükseliş denemesinin satışla karşılaştığını gösterdi.
Gram altın 6 bin 238 liraya çekildi
Gram altın saat 05.25 itibarıyla yüzde 0,31 düşüşle 6 bin 237,98 liraya geriledi. Önceki gün 6 bin 257,43 lira olan fiyatta günlük kayıp 19,45 liraya ulaştı.
Alış fiyatı 6 bin 223,10 lira, satış fiyatı 6 bin 252,85 lira oldu. Günün ilk bölümünde en yüksek 6 bin 277,33 lira, en düşük 6 bin 234,52 lira görüldü.
Gram altın haftalık bazda yüzde 3,41, aylık bazda yüzde 0,58 yükseldi. Son bir yıllık kazanç yüzde 41,37’ye ulaşırken yılbaşından bu yana artış yüzde 0,44 oldu.
Ons altının yılbaşından bu yana gerilemesine rağmen gram altının pozitif kalması, TL bazlı fiyatlama ile dolar bazlı altın arasındaki ayrışmayı ortaya koydu.
Çeyrek altında makas büyüdü
Çeyrek altının son fiyatı yüzde 0,36 düşüşle 10 bin 118,92 liraya indi. Önceki gün 10 bin 155,50 liradan işlem gören çeyrek altında kayıp 36,58 lira oldu.
Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 994 lira, satış fiyatı ise 10 bin 243,85 lira olarak belirlendi. Alış ve satış arasındaki fark 249,85 liraya ulaştı.
Gün içi en yüksek fiyat 10 bin 181,57 lira, en düşük fiyat 10 bin 112,30 lira oldu. Çeyrek altın haftalık yüzde 3,87 ve aylık yüzde 1,79 değer kazandı.
Son bir yıllık artış yüzde 41,40’a, yılbaşından bu yana kazanç ise yüzde 4,53’e ulaştı. Fiziki piyasadaki işlem maliyetleri, çeyrek altında gram altına kıyasla daha geniş fiyat farkı oluşmasına yol açıyor.
Hareketli ortalamalar baskı kuruyor
Dört saatlik grafikte altın, 4 bin 122,56 dolardaki 8 periyotluk hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Fiyat ayrıca 4 bin 127,75 dolardaki 200 periyotluk hareketli ortalamayı aşamadı.
Buna karşılık altın, 4 bin 94,40 dolardaki 14 periyotluk ve 4 bin 67,21 dolardaki 21 periyotluk hareketli ortalamaların üzerinde bulunuyor.
Kısa vadeli fiyatın uzun vadeli ortalamanın altında, orta vadeli ortalamaların ise üzerinde kalması yön arayışına işaret ediyor. Teknik görünümde 4 bin 122–4 bin 128 dolar bölgesi satış baskısının yoğunlaştığı alan olarak izleniyor.
Momentum göstergeleri yavaşladı
Dört saatlik RSI göstergesi 60,5652 seviyesinde bulunuyor. Gösterge aşırı alım bölgesinin altında kalırken önceki yükselişin ardından momentum kaybına işaret ediyor.
Stokastik Osilatör’de yüzde K değeri 44,0111, yüzde D değeri ise 54,6113 olarak hesaplandı. Yüzde K değerinin yüzde D’nin altında kalması, kısa vadeli satış eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.
Dakikalık grafikte RSI 46,6992 seviyesine geriledi. Fiyatın 4 bin 118,35 dolardaki 50 periyotluk ortalamanın altında kalması da gün içi toparlanmanın henüz güç kazanmadığını ortaya koydu.
Destek ve dirençler netleşti
Gün içi en düşük seviye olan 4 bin 112,32 dolar ilk destek noktası olarak izleniyor. Fiyatın bu seviyenin altına gerilemesi halinde 4 bin 94,40 dolar ve 4 bin 67,21 dolar seviyeleri gündeme gelecek.
Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 4 bin 118,35 dolar seviyesinde bulunuyor. Ardından 4 bin 122,56 dolar ile 4 bin 125,80–4 bin 127,75 dolar aralığındaki ortalamalar takip edilecek.
Altının bu bandın üzerine yerleşmesi halinde gün içi zirve olan 4 bin 141,03 dolar yeniden test edilebilir. Sonraki güçlü eşik ise 4 bin 166 dolar çevresinde bulunuyor.
Günün kalan bölümünde 4 bin 112 dolar desteği ile 4 bin 128 dolar direnci arasındaki hareket belirleyici olacak. Gram altında ons fiyatının yanında TL bazlı fiyatlama ve fiziki piyasadaki alış-satış farkı izlenecek.