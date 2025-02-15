OpenAI, xAI, Antropic... Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu!
CB Insights, en değerli yapay zeka şirketlerini sıraladı. Listede ABD merkezli devler dikkat çekerken, Çinli şirketler ise geriden geliyor. Özellikle son günlerde gündem olan Çinli DeepSeek'in 'yeri' listenin şaşırtıcı kısımlarından. Peki, milyarlarca dolarlık değerlemeleriyle öne çıkan bu şirketler hangileri? Listenin zirvesinde sürpriz bir isim mi var, yoksa beklendiği gibi sektörün devlerinden biri mi? İşte detaylar…
CB Insights, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en değerli yapay zeka geliştiricilerini açıkladı.
Liste, küresel yapay zeka sektöründeki kıyasıya rekabeti gözler önüne serdi ABD’li devlerin gölgesinde kalan Çinli şirketler, sıralamanın alt basamaklarında yer aldı.
Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI, dikkat çekici bir yükselişle üst sıralarda bulunurken zirvede, tüm rakiplerini geride bırakan ve değeri 157 milyar dolara ulaşan bir dev var.
Son günlerde adından sıkça söz ettiren Çinli DeepSeek ise listede yer bulaması ile dikkat çekti.