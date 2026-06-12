Ormanda bulunuyor, kilosu servet değerinde: Toplamayan pişman
Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki meşe ormanlarında yetişen meşe mantarı, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağına dönüştü. Sabahın erken saatlerinde toplanan mantarlar, kalitesine göre 500 ila 1000 TL arasında alıcı bulurken, bazı vatandaşlar birkaç günde onlarca kilo mantar toplayabiliyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Resuluşağı, Ancar ve Aliçeri mahallelerinin kırsal kesimlerindeki meşe ormanlarında yetişen meşe mantarı, bölge halkına hem gıda hem de ek gelir sağlıyor.
Yaklaşık bin 400 metre rakımdaki ormanlık alanlara sabahın ilk saatlerinde giden vatandaşlar, ellerindeki sopalarla meşe ağaçlarının arasında mantar topluyor.
Saatler süren arayışın ardından elde edilen mantarlar kimi zaman evlerde tüketiliyor, kimi zaman ise marketlere satılarak kazanca dönüştürülüyor. Bölgede meşe mantarının kilogramı kalitesine bağlı olarak 500 ila bin TL arasında alıcı buluyor.
"Zehirli olduğuna hiç rastlamadık"
Resuluşağı Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Toydaş, sezonun bereketli geçtiğini belirterek, "Meşe mantarlarını toplayıp marketlere satıyoruz. Fiyatlar 500 ile 700 lira arasında değişiyor. Bazen iki-üç günde 30-40 kiloya kadar mantar topladığımız oluyor. Bölgede çok sayıda kişi bu işle uğraşıyor. Topladığımız mantarların zehirli olduğuna hiç rastlamadık. Hem tüketiyoruz hem de satarak gelir elde ediyoruz" dedi.
Aliçeri Mahallesi sakini Ömer Osman Maskar da bu yıl yağışların mantar verimini artırdığını ifade ederek, "Bu yıl yağışlar bol olduğu için mantar da bol çıktı. Vatandaşların bir kısmı topladığı mantarları 500-600 liraya satıyor, bazıları ise kilosuna bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Biz ise daha çok eşe dosta hediye ediyoruz" diye konuştu.