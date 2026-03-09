Orta Doğu krizi havacılığı vurdu: Uçak fiyatlarına zam yolda

Hürmüz Boğazı krizi jet yakıtını vurdu

Körfez bölgesi, Avrupa’nın havacılık yakıtı ithalatının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan kritik bir tedarik merkezi olarak öne çıkıyor. Bu yakıtın büyük kısmı ise şu anda fiilen kapalı durumda olan Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyor. Wizz Air, bölgede yaşanan gerilimin şirketin yıllık kârını yaklaşık 50 milyon euro azaltacağını duyurdu. Şirket, bu düşüşte jet yakıtı fiyatlarındaki yükselişin belirleyici olduğunu açıkladı. United Airlines yöneticilerinden biri de bilet fiyatlarının yakın dönemde artabileceğini dile getirdi.