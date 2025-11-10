Togg T10X

Toog, yine kasım ayına özel olmak üzere T10X modeli için de bireysel finansman desteği sağlıyor. Anahtar teslim fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan T10X V2 RWD Uzun Menzil için 12 ay sıfır faizli 800 bin TL kredi (aylık taksit 66 bin 667 TL) ve 48 ay vade 2.57 faiz oranıyla 1 milyon 700 bin TL kredi (aylık taksit 71 bin 578 TL) imkanı sunuluyor.