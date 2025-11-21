Otomobil fiyatlarına dev zam: Yarından itibaren 500 bin TL daha artacak!

Lexus LBX 2 milyon 800 bin lira, LBX Elegant 2 milyon 925 bin lira, LBX Emotion 3 milyon liradan, LBX Relax 3 milyon 170 bin liradan, LBX Cool 3 milyon 265 bin liradan satılıyor. Lexus NX Hybrid 7 milyon 450 bin lirayla 9 milyon 180 bin lira arasında değişen fiyatlarla, Lexus RX Hybrid 9 milyon 945 bin lira ve 10 milyon 850 bin lira aralığındaki fiyatlara, Lexus RX Performans Hybrid 11 milyon 650 bin liradan, Lexus LM Hybrid 16 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.