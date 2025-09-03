Otomobil satışları yükseliyor, krediler düşüyor! İşte 280 bin TL'nin geri ödemesi...

Otomotiv sektöründeki canlılık devam ederken, araç alımını kolaylaştıran taşıt kredilerinde faiz oranları gerilemeye devam ediyor. 1 | 12

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ağustos 2025 verilerine göre, ocak-ağustos döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,05 artışla 654 bin 413 seviyesine ulaştı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 4,1 artarak 162 bin 932 adede yükseldi. 2 | 12

Bankalardaki toplam taşıt kredisi hacmi azalıyor Türkiye Gazetesi'e göre satışlardaki bu artışa rağmen, bankalardaki toplam taşıt kredisi hacmi düşüş eğilimini sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 22 Ağustos ile biten haftada taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL azalarak 53 milyar 684 milyon TL olarak kaydedildi. Bu düşüşe paralel olarak, bankaların taşıt kredisi faiz oranları da yeni düşük seviyelere geriledi. Özellikle 48 ay vadeli kredilerde oranlar yüzde 2,90'a kadar düştü. 3 | 12

Uzmanlar ise faiz oranlarındaki düşüş eğiliminin süreceği beklentisiyle, tüketicilere uzun vadeli krediler konusunda uyarıda bulunuyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı sunuyor?İşte bankalar tarafından yıl yıl sunulan en düşük oranlar İşte 280 bin TL'nin 12, 24 ve 48 ay için en düşük vadeli geri ödeme tabloları... 4 | 12

12 ay vadede en ucuz krediyi veren bankalar • Kuveyt Türk: Yüzde 2,98 (Kâr payı oranı) • Vakıf Katılım: Yüzde 3,15 (Kâr payı oranı) • Akbank: Yüzde 3,39 • Garanti BBVA: Yüzde 3,39 • TEB: Yüzde 3,49 5 | 12

280 bin TL kredi / 12 ay vade • Finansman Tutarı: 280 bin TL • Finansman Vadesi: 12 ay • Finansman Oranı: Yüzde 2,98 • Aylık taksit: 29 bin 617 TL • Toplam geri ödeme: 357 bin 12 TL 6 | 12

24 ay vadede en ucuz krediyi veren bankalar • Kuveyt Türk: Yüzde 2,98 (Kâr payı oranı) • Vakıf Katılım: Yüzde 3,15 (Kâr payı oranı) • Akbank: Yüzde 3,19 • Garanti BBVA: Yüzde 3,29 • TEB: Yüzde 3,49 7 | 12

280 bin TL kredi / 24 ay vade • Finansman Tutarı: 280 bin TL • Finansman Vadesi: 24 ay • Finansman Oranı: Yüzde 2,98 • Aylık taksit: 18 bin 128 TL • Toplam geri ödeme: 436 bin 686 TL 8 | 12

36 ay vadede en ucuz krediyi veren bankalar • Kuveyt Türk: Yüzde 2,98 (Kâr payı oranı) • Akbank: Yüzde 3,09 • Garanti BBVA: Yüzde 3,10 • Vakıf Katılım: Yüzde 3,15 (Kâr payı oranı) • TEB: Yüzde 3,49 9 | 12

280 bin TL kredi / 36 ay vade • Finansman Tutarı: 280 bin TL • Finansman Vadesi: 36 ay • Finansman Oranı: Yüzde 2,98 • Aylık taksit: 14 bin 551 TL • Toplam geri ödeme: 525 bin 445 TL 10 | 12

48 ay vadede en ucuz krediyi veren bankalar • Akbank: Yüzde 2,90 • Garanti BBVA: Yüzde 2,95 • Kuveyt Türk: Yüzde 2,98 (Kâr payı oranı) • Vakıf Katılım: Yüzde 3,15 (Kâr payı oranı) • TEB: Yüzde 3,49 11 | 12