Otomotiv sektörünü bekleyen kriz: Gençler artık araba almıyor

ABD'de doğurganlık oranı kadın başına yaklaşık 1,6 çocuk seviyesine gerilerken, bu rakam nüfusun kendini yenilemesi için gerekli görülen 2,1 seviyesinin altına işaret ediyor. Türkiye'de ise doğurganlık hızı TÜİK verilerine göre 1,42 ile ABD'deki seviyenin de altında.

Göçün nüfus artışını desteklemeye devam ettiği belirtilse de, sıkı göç politikaları da uzun vadede bu katkıyı sınırlıyor.