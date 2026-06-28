Otomotiv sektörünü bekleyen kriz: Gençler artık araba almıyor
Otomotiv sektöründe genç tüketiciler otomobillere olan ilgisini kaybederken, yükselen araç fiyatları ve değişen ulaşım alışkanlıkları pazarın yapısını da değişime zorluyor. Son araştırmalar otomobil sahipliği oranında ciddi bir düşüşe işaret ederken, alternatif ulaşım çözümlerine talebin arttığını gösteriyor. Otomotiv sektörü sancılı bir dönüşüme hazırlanırken önümüzdeki yıllarda sektörde ciddi bir daralma ve sert rekabet ortamı bekleniyor.
Artan maliyetlerle birlikte ulaşım aracından yatırım aracına dönüşen sıfır otomobiller cazibesini yitiriyor. Özellikle genç nesil yüksek fiyatlar, artan yaşam maliyetleri, şehirleşme, alım gücündeki daralma ve alternatif ulaşım seçeneklerinin çoğalması nedeniyle otomobillere olan ilgisini kaybediyor.
Dünya genelinde otomotiv sektörünün müşteri profili hızla değiştirken, araç sahipliği oranındaki azalmanın otomotiv endüstrisi sancılı bir dönüşümün eşiğe getireceği değerlendiriliyor.
Bir dönem dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan ABD'de 10 yıl önce 17,6 milyon adetle tarihi zirveye çıkan otomobil satışlarının artık aynı seviyelere yeniden ulaşmasının hayal olduğu belirtiliyor.
Danışmanlık şirketi Bain & Company tarafından hazırlanan analize göre, ABD otomotiv pazarı önümüzdeki yıllarda beklentilerden daha hızlı küçülecek. Düşük doğum oranları, değişen tüketici alışkanlıkları, yükselen araç fiyatları ve alternatif ulaşım çözümleri bu küçülmenin katolizörü olarak görülürken 2040 yılına kadar 2 milyondan fazla satış potansiyelinin silineceği belirtliyor.
Analizi hazırlayan isimlerden Mark Gottfredson, otomotiv sektörünün uzun yıllar nüfus artışına paralel büyüdüğünü ancak bu dönemin sona erdiğini belirtirken pek çok ülkede nüfus artışının yavaşlamasnın sektörün büyüme dinamiklerini değiştirdiğini ifade ediyor.
ABD'de doğurganlık oranı kadın başına yaklaşık 1,6 çocuk seviyesine gerilerken, bu rakam nüfusun kendini yenilemesi için gerekli görülen 2,1 seviyesinin altına işaret ediyor. Türkiye'de ise doğurganlık hızı TÜİK verilerine göre 1,42 ile ABD'deki seviyenin de altında.
Göçün nüfus artışını desteklemeye devam ettiği belirtilse de, sıkı göç politikaları da uzun vadede bu katkıyı sınırlıyor.
Sektördeki dönüşümün bir diğer nedeni de gençlerin otomobile bakışının değişmesi olarak gösteriliyor. Ehliyet sahipliği oranı da düşerken, birçok genç araç satın almak yerine araç paylaşım uygulamalarını tercih ediyor veya otomobil alımını daha ileri yaşlara erteliyor.
S&P Global Mobility verilerine göre 18-34 yaş grubunun yeni araç alımlarındaki payı son yıllarda gerilerken, 55 yaş üzeri tüketiciler yeni araç pazarının yaklaşık yarısını oluşturuyor.
Araç fiyatlarındaki yükseliş de talebi baskılıyor. Pazar araştırma şirketi Telemetry verilerine göre yeni araçların aylık ödeme tutarları son dört yılda yaklaşık yüzde 30 arttı. Satılan her beş yeni araçtan birinin aylık ödemesi ise 1.000 doların üzerine çıktı.
Öte yandan gelişen teknoloji ile birlikte önümüzdeki yıllarda otonom ulaşım çözümlerinin yaygınlaşması, sürücü başına düşen araç sayısının azalması ve milyonlarca hanenin ikinci araçtan vazgeçmesi bekleniyor.
Tüm bu gelişmeler, otomobil üreticileri arasında rekabetin daha da sertleşeceğine işaret ederken, pazarın dinamiklerinin de değişmesi bekleniyor.