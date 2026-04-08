ÖTV muafiyetli araçta vergi tartışması: Danıştay son noktayı koydu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, ÖTV istisnasıyla alınan araçta satış süreci tamamlanmadan engelli kişinin vefatı sonrası verginin mirasçılardan tahsil edilmesini hukuka aykırı buldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yüzde yüz engelli raporu bulunan bir kişi, Özel Tüketim Vergisi istisnasından yararlanarak araç satın aldı. Ancak aracın tescil işlemlerinin yapıldığı gün, söz konusu kişi hayatını kaybetti.

Vergi dairesi mirasçılardan tahsil kararı aldı

Tescilin, kişinin vefat saatinden sonra gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü, araç alımında uygulanmayan yaklaşık yüzde 80 oranındaki ÖTV’nin mirasçılardan tahsil edilmesine hükmetti.

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etti

Mirasçıların açtığı dava İstanbul 9. Vergi Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, satın alma sürecinin murisin ölümünden önce tamamlandığını değerlendirerek vergi dairesinin kararını iptal etti.

Bölge idare mahkemesinden farklı karar

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi ise farklı bir sonuca ulaştı. Daire, kişinin ölümü nedeniyle ödenmeyen verginin mirasçılar tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi.

Farklı kararlar Danıştay’a taşındı

Benzer dosyalarda farklı dairelerin çelişkili hükümler vermesi üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, içtihat birliğinin sağlanması amacıyla konuyu Danıştay’a götürdü.

Danıştay’dan emsal niteliğinde karar

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında yaptığı değerlendirmede, araç teslimi gerçekleşmeden önce gerekli satış işlemlerinin tamamlandığını tespit etti.

Bu nedenle “ilk iktisap” şartının oluştuğunu belirleyen kurul, ödenmeyen verginin mirasçılardan alınmasının hukuka uygun olmadığına hükmetti.

