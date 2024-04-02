Özel bankalar güncellemeye gitti! Emekli promosyonunda en yüksek tutar tahmini Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvuruları sürüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşandı. Bazı özel bankalarda 17 bin 500 TL'ye vatan promosyon fırsatları ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, özel bankaların da promosyon ödemelerini 22 bin 500 TL’ye kadar yükseltebileceğini belirtti.

Kamu bankalarının promosyon ödemelerini artırmasının ardından özel bankalarda rekabet kızıştı. Pek çok banka promosyon ödemelerini 15 bin TL ve üzerine çıkardı. Bazı bankalarda 17 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatları ortaya çıktı. Peki şu anda özel bankalarda en yüksek ödeme tutarı ne kadar oldu? Bankalarda promosyon ödemeleri daha da yükselir mi? 1 | 6

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Milliyet’e yaptığı açıklama, “En düşük 10 bin TL alan emekliler için promosyon tutarları değişti. Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin en düşük 8 bin TL ve en yüksek 12 bin TL olmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine özel bankalar da buna karşılık verdi. Toplamda 19 bankanın emekli promosyonlarını yükselttiğini görmekteyiz” dedi. 2 | 6

Emekli promosyonunda en yüksek tutar tahmini Yılmaz şunları kaydetti: "Bankaların rekabet kuralları doğrultusunda promosyon rakamlarını yükselttiğini görmekteyiz. Ayrıca bankaların fon bulmak amaçlı Merkez Bankası’ndan günlük borç alma maliyetleri yükseldiğinden dolayı emeklilere ödenen maaşlar vasıtasıyla borçsuz bir şekilde fon sağlamaktadırlar. Yani her şekilde buradaki durumun emeklilerimizin lehine olduğunu vurgulamak isterim. Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin yüzde 50 artırıldığını düşünecek olursak özel bankalarda 15 bin TL civarında olan promosyon ödemelerinin de %50’lik artışla 22.500 TL’ye kadar yükselebileceğini tahmin etmekteyim. 3 | 6