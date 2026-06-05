Özgür Erdursun rakamı açıkladı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, 5 aylık enflasyon verilerinin ardından temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yansıyacak zam beklentilerini değerlendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18’in üzerine çıkabileceğini belirten Erdursun, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 14'lük artış öngördü.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, açıklanan 5 aylık enflasyon verileri sonrası temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yansıyabilecek zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Erdursun, mevcut verilere göre olası zam oranlarını ve en düşük emekli maaşına ilişkin beklentilerini paylaştı.
Emekli ve memur zammı ne kadar olabilir?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık enflasyonun yüzde 16,60 olduğunu hatırlatan Erdursun, mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 16,60 seviyesinde olduğunu belirtti.
Memur ve memur emeklileri için ise oranın yüzde 12,40 olarak oluştuğunu ifade eden Erdursun, kesin zam oranı için haziran ayı enflasyonunun beklendiğini söyledi.
Haziran ayı verilerine ilişkin beklentilerini paylaşan Erdursun, şu değerlendirmede bulundu:
"Mayıs ayında yüzde 1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, yüzde 1.3 ile yüzde 1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 18.1 ile yüzde 18.3 arasında, yani yüzde 18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz."
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beklenen yüzde 18 seviyesindeki artış üzerinden hesaplama yapan Erdursun, en düşük emekli aylığına ilişkin tahminini de açıkladı.
Erdursun "Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Ancak en düşük emekli maaşında artış için yasal düzenleme gerektiğine dikkat çeken Erdursun, "En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder" uyarısında bulundu.
Enflasyon verileri arasındaki farka dikkat çekti
Açıklanan farklı enflasyon verilerine de değinen Erdursun, 5 aylık enflasyonun TÜİK tarafından yüzde 16,60, ENAG tarafından yüzde 23,57, İTO tarafından ise yüzde 17,77 olarak açıklandığını hatırlattı. Erdursun, maaş artışlarında TÜİK verilerinin esas alınmasını eleştirdi.
Mevcut zam sisteminin emeklilerin alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını savunan Erdursun, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Ocak'tan Mayıs'a kadar geçen 5 aylık sürede yaşadığınız enflasyon zararını, Temmuz ayında maaşınıza yansıyacak farkla geriye dönük olarak telafi etmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz geçmişin farkını alırken; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında oluşacak yeni enflasyonla maaşınız anında erimeye devam edecek. Bu sistemle emekli aylıklarının alım gücünü ve değerini koruması kesinlikle mümkün değil."