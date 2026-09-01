Palamut bereketiyle geldi! Kıymanın yarı fiyatına aile boyu ziyafet

“Palamut kendini gösterdi” diyen Örseloğlu, balığın ilerleyen dönemde daha da büyümesini beklediklerini belirtti. Hamsinin de tezgahlarda yerini alabileceğini söyleyen Örseloğlu, iki yıl önce de benzer bir çeşitlilik yaşandığını, palamudun ardından hamsi ve istavritin geldiğini hatırlattı.