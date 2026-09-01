Palamut bereketiyle geldi! Kıymanın yarı fiyatına aile boyu ziyafet
Türkiye’de 1 Eylül’de başlayan av sezonuyla birlikte balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı. Trabzon’da sezonun ilk gününde tezgahlar palamutla dolarken, 300-400 gram ağırlığındaki balıklar 125 ile 150 TL arasında satışa sunuldu.
2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla Karadeniz’de hareketlilik arttı. Gece yarısından itibaren denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar, teknelerden kasa kasa indirilerek tezgahlara taşındı.
Trabzon’daki balıkçı tezgahlarında erken saatlerden itibaren palamut bolluğu dikkat çekti. Boyutlarına göre ayrılan balıklar hem kilogram hem de adet üzerinden satışa çıkarıldı.
Sezonun ilk palamutları yaklaşık 300-400 gram ağırlığında. Trabzon’da palamut fiyatları ise 125 ile 150 TL arasında değişiyor.
Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Mehmet Can Örseloğlu, mevcut palamutların henüz istenilen büyüklüğe ulaşmadığını belirterek ilerleyen dönemde balıkların 1 kilogramın üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.
Örseloğlu, sezonun ilk günündeki görüntünün gelecek dönem için umut verdiğini söyledi.
“Palamut kendini gösterdi” diyen Örseloğlu, balığın ilerleyen dönemde daha da büyümesini beklediklerini belirtti. Hamsinin de tezgahlarda yerini alabileceğini söyleyen Örseloğlu, iki yıl önce de benzer bir çeşitlilik yaşandığını, palamudun ardından hamsi ve istavritin geldiğini hatırlattı.
Balıkçı Turgay Memiş de sezonun ilk gününde ciddi bir palamut bolluğu görüldüğünü söyledi. Palamutların yaklaşık 1,5 ay önce görülmeye başladığını aktaran Memiş, şu anda 300-400 gram civarında olan palamutların 25 gün içerisinde 1 kilograma kadar ulaşabileceğini dile getirdi.
Memiş, balığın yağlanma sürecinin yeni başladığını, bunun için yağmur ve havaların soğumasının gerektiğini söyledi. Vatandaşların üç ay boyunca palamut yiyebilmesini umduğunu da sözlerine ekledi.