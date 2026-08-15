Palamut ne zaman yenir? En lezzetli palamut ne zaman olur?
Palamut sezonunun başlamasıyla birlikte “Palamut ne zaman yenir?” ve “Palamut hangi ayda en lezzetli olur?” soruları yeniden gündeme geldi. Ağustosun ikinci yarısında tezgâhlarda daha çok çingene palamudu görülürken, balık eylül ayıyla birlikte büyüyüp yağlanmaya başlıyor. Palamut için en lezzetli dönem ise genel olarak eylül ayından kış ortasına kadar uzanıyor.
Palamut, Türkiye’de özellikle Karadeniz, İstanbul Boğazı ve Marmara’da sonbahar aylarının en çok tercih edilen balıkları arasında yer alıyor. Göçmen bir balık olan palamut, yaz aylarında Karadeniz’de beslenip büyüdükten sonra sonbaharla birlikte Marmara yönüne göç ediyor.
larının en çok tercih edilen balıkları arasında yer alıyor. Göçmen bir balık olan palamut, yaz aylarında Karadeniz’de beslenip büyüdükten sonra sonbaharla birlikte Marmara yönüne göç ediyor.
Palamut avı ağustos ayında başlıyor. İlk olarak küçük boydaki vanoz ve çingene palamutları görülüyor. Eylül ayından itibaren ise gerçek anlamda palamut sezonu başlıyor.
Palamutun en lezzetli olduğu dönem balığın yağlandığı sonbahar ve kış ayları. Palamut için eylül başından şubat ortasına kadar olan dönemi en lezzetli zaman olarak gösteriliyor. Bu dönemde palamutun yağ oranı yükseldiği için özellikle ızgara ve fırında pişirmeye uygun hale geliyor.
İstanbul açısından ise eylül ve ekim ayları palamut sezonunun en dikkat çekici dönemlerinden biri. İBB'nin balık takviminde ağustosun 15'inden sonra çingene palamudu sezonunun başladığı, eylül ayında ise palamutların irileştiği belirtiliyor.
Ağustos ayında palamut yenebilir ancak bu dönemde avlanan balıkların önemli bölümü henüz küçük boydadır.
Ağustosun ikinci yarısı özellikle çingene palamudu dönemidir. Çingene palamudu yaklaşık 20-30 santimetre boyundadır. Normal palamut ise yaklaşık 31-40 santimetre aralığına ulaştığında bu isimle anılır.
Palamutlar hızlı büyüdüğü için ağustos ayında alınan balıkla birkaç hafta sonra tezgâha gelen balık arasında boy ve yağlanma açısından belirgin fark oluşabilir. Tarihsel balıkçılık kaynaklarında da küçük palamutların eylül ortalarına doğru normal palamut boyuna ulaştığı belirtiliyor.
Eylül ayında palamutlar büyümeye devam ederken Karadeniz’den İstanbul Boğazı ve Marmara yönündeki göç de hızlanıyor.
Eylül ayında balığın irileşmesi, ekim ayında ise göç balıklarının Karadeniz’den Marmara’ya dönüşünün yoğunlaşması tezgâhlardaki palamut miktarını artırabiliyor. İBB'nin balık takviminde de eylül, palamutların irileştiği ay olarak gösteriliyor.