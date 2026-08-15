Palamut ne zaman yenir? En lezzetli palamut ne zaman olur?

Palamutun en lezzetli olduğu dönem balığın yağlandığı sonbahar ve kış ayları. Palamut için eylül başından şubat ortasına kadar olan dönemi en lezzetli zaman olarak gösteriliyor. Bu dönemde palamutun yağ oranı yükseldiği için özellikle ızgara ve fırında pişirmeye uygun hale geliyor.