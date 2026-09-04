Palamut tezgâhta hızla ucuzladı: Birkaç günde 70 TL düştü

"İlk gün 1 palamut aldığın parayla 2 adet balık alabiliyorsun"

Palamuttaki bolluğun fiyatlara da olumlu yansıdığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Bugün balık bol çıktı. Palamudun tanesini 80 TL'den, 4 tane alırsan 300 TL'den satıyoruz. O zaman da tanesi 75 TL'ye geliyor. Palamutlar da çok küçük değil. 400 gramdan başlıyor. İlk gün aynı parayla bir palamut alabiliyorken bugün ise 2 palamut alabiliyorsun. Ayrıca hamsi, barbun ve mezgidin kilosu 100 TL, istavritin kilosu ise 80 TL. Bu paralara bence balık bedava. Bence balık fiyatları daha düşmeyebilir. Mazotun litre fiyatına göre balık fiyatları oldukça ucuz seyrediyor" dedi.