Palamuttan sonra bir hüsran daha! Yarı yarıya düştü
Palamut avında istediklerini bulamayan balıkçılar yine hüsrana uğradı. 10 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlayan deniz salyangozu avında umduklarını bulamadılar.
Balıkçıların geçim kaynağı olan deniz salyangozu avı Eylül ayı itibariyle başlarken bu yılkı avcılık, önceki yıla oranla verimsiz geçtiği belirtildi.
Türkiye her yıl deniz salyangozu ihracatından 10 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlarken balıkçılar bu sezon deniz salyangozu avında şu ana kadar umduklarını bulamadıklarını belirtti.
Deniz salyangozu avına 15 gün geç başlamalarına rağmen henüz istenilen verimi yakalayamadıklarından yakınan balıkçılar, deniz salyangoz fiyatlarının geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya düştüğünü de belirtiyor.
Balıkçılar, geçim kaygısı nedeniyle avcılığa devam ettiklerini ifade ederken, bu yıl palamut avında umduklarını bulamadıklarını, salyangoz avında da durumun aynı olduğunu söyledi.
Türkiye, bu yılın ilk yarısında deniz salyangozu ihracatından yaklaşık 5 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Deniz salyangozunun büyük bölümü, özellikle Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.
Balıkçı Erkan Acuner, "Bu yıl palamut avında umduğumuzu bulamamıştık, salyangozda da aynı durum söz konusu. Sezona 15 gün geç başlamamıza rağmen salyangozda da beklediğimiz verimi alamadık. Salyangoz fiyatları oldukça düşük geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldı" dedi.